Vincenzo Chianese | 9 Marzo 2024

Uomini e donne

Sono ormai trascorsi diversi mesi da quando Brando Ephrikian ha dato il via al suo percorso a Uomini e Donne. Ma come è cambiato il giovane tronista da agosto a oggi? Ecco le foto prima e dopo.

Brando a Uomini e Donne

Lo scorso agosto ad arrivare per la prima volta a Uomini e Donne è stato Brando Ephrikian, che si è così seduto sull’ambita poltrona rossa dando il via al suo percorso. Nel corso dei mesi abbiamo imparato bene a conoscere il giovane tronista, che in breve tempo ha saputo conquistare l’affetto del pubblico e del web. Attualmente, come i fan del dating show di Maria De Filippi ben sanno, Brando non ha ancora fatto la sua scelta, che tuttavia sembrerebbe essere sempre più vicina. Ephrikian a oggi sta conoscendo due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella, ma solo una di loro lascerà il programma con lui.

Poche ore fa intanto c’è stato un colpo di scena inaspettato. Era sembrato infatti che il tronista fosse pronto alla scelta e così tutto è stato preparato per il grande momento. Tuttavia dopo che le due pretendenti hanno lasciato lo studio in attesa di essere richiamate, Brando ha fatto sapere di avere dei dubbi e di averci ripensato e ha così ulteriormente rimandato la scelta.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà nel corso delle prossime puntate del dating show, andiamo a rivedere come è cambiato Brando in questi mesi. Da quando Ephrikian ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne per molti ha subito un vero e proprio glow up. Ecco dunque le foto prima e dopo del giovane tronista:

Il pubblico intanto attende con ansia di scoprire cosa accadrà e con chi Brando lascerà il dating show di Canale 5. Che a breve dunque arrivi la scelta definitiva? Non resta che attendere per scoprirlo.