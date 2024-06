Anita circondata da un bagno di folla che pensa siano suoi fan, poi la gaffe: “Sembra di stare allo zoo”

Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Giugno 2024

Grande Fratello

Anita Olivieri si trovava a cena con alcuni ex gieffini e ha fatto una considerazione sulla folla intorno al loro tavolo che non è per nulla piaciuta al web.

Di recente Anita Olivieri è stata vista, insieme ad altri e inquilini del Grande Fratello, alla festa di compleanno di Letizia Petris. Durante il party si vocifera ci siano state delle tensioni tra Mirko e Perla, ma anche un po’ di maretta tra Vittorio Menozzi e altri ex gieffini:

“Durante i festeggiamenti al compleanno di Letizia molti dei presenti hanno notato che tra alcuni ex concorrenti del GF c’era un po’ di maretta. Alcuni non si sono neanche salutati. Vi confermo che è tutto vero. C’è qualcuno che ha ancora il dente avvelenato”.

Qualche ora prima tuttavia è stata Anita Olivieri a finire nell’occhio del ciclone per una frase infelice che ha pronunciato mentre si trovava a cena con altri ex concorrenti del Grande Fratello. Qui sotto possiamo vederla mentre si rivolge a Marco Maddaloni parlando della gente fuori dal locale: “Sembra di stare allo zoo“.

Poi l’ex gieffina saluta qualcuno tra la folla e sembra lasciare intendere che tutta quella gente sia lì per loro. Il web l’ha attaccata per vari motivi: la frase ritenuta poco rispettosa a prescindere che fossero suoi fan oppure no, ma anche per aver dato per scontato che queste persone fossero lì per loro e non perché stessero solo aspettando un tavolo per mangiare.

Anita, non è più probabile che fossero in fila per un tavolo? Chiedo pic.twitter.com/SJgMrhvpm6 — Valentina Federici (@Vale_Rici) June 8, 2024

Diversi utenti hanno quindi iniziato a prendere di mira Anita Olivieri con diverse battute ironiche, mentre altri l’hanno difesa asserendo che stava solo scherzando e di non prenderla troppo sul serio. Voi che cosa ne pensate di tutta questa situazione? Fatecelo sapere con un commento e noi vi terremo aggiornati con gli eventuali chiarimenti del caso.