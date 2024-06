Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Giugno 2024

Grande Fratello

Secondo le ultime indiscrezioni Edoardo, ex fidanzato di Anita Olivieri, sarebbe in vacanza con un’ex vippona

In queste ultime ore si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale l’ex fidanzato di Anita Olivieri, Edoardo Sanson, si trova in vacanza con un’ex vippona del Grande Fratello Vip.

L’ex di Anita Olivieri in vacanza con un’ex vippona?

Negli ultimi tempi abbiamo parlato di Anita Olivieri per quanto riguarda la fine della sua relazione con Alessio Falsone, ma subito dopo era un’uscita fuori anche un’indiscrezione. Secondo le voci di corridoio, infatti, il suo ex fidanzato Edoardo avrebbe sostenuto il provino per Temptation Island. Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero perché i diretti interessati non si sono mai espressi.

Tuttavia si vociferava anche che Anita fosse andata a Torino, città in cui abita anche suo padre, per parlare con Edoardo. Anche in questo contesto non conosciamo la verità dei fatti, ma se ponessimo il caso che fosse vero il tutto si ricollegherebbe in parte a ciò che stiamo per rivelarvi.

Secondo un nuovo rumor scritto da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, infatti, Anita Olivieri avrebbe “preso un bel palo” e sarebbe a “un punto di non ritorno” con Edoardo. Dal canto suo invece Sanson si troverebbe in vacanza a Marrakech con un’ex vippona dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex fidanzato di Anita Olivieri sarebbe in vacanza con una ex gieffina

Al momento non sono ancora stati fatti nomi e di conseguenza risulta abbastanza difficile capire di chi si possa trattare. Sicuramente possiamo scartare chi siamo sicuri non sia partito, come per esempio Nikita Pelizon e Sophie Codegoni, ma anche tutte coloro che sono impegnate, come Micol Incorvaia.

Non abbiamo a disposizione nemmeno delle iniziali, almeno per il momento, ma siamo sicuri che nei prossimi giorni avremo maggiori informazioni tra le mani e potremo aggiornarvi al meglio. Per ora possiamo solamente fare delle ipotesi che poi saranno forse confermate o smentite.