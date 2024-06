Chi vincerà L’Isola? Sonia e Dario per una volta sono d’accordo e fanno lo stesso nome

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Giugno 2024

Isola dei Famosi

In vista della finale de L’Isola dei Famosi, arrivano i pronostici. Stavolta a esporsi sono Dario Maltese e Sonia Bruganelli che, a sorpresa, si sono detti d’accordo su chi vincerà il programma!

Isola, chi vincerà? Il pronostico di Sonia e Dario

I giochi ormai sono fatti! Domani sera su Canale 5 andrà in onda la finale de L’Isola dei Famosi, dove conosceremo finalmente chi è il vincitore di questa diciottesima edizione del programma. Uno di loro si aggiudicherà il ricco montepremi. Ma chi è il favorito?

In tanti danno per certo il trionfo di Edoardo Stoppa, ma per alcuni sembra essere troppo scontato. Sonia Bruganelli e Dario Maltese, opinionisti di questa Isola dei Famosi, sono di parere opposto. Secondo loro ci sarà una sorpresa. A rivelarlo sono stati loro stessi nel corso della nuova puntata di Casa SDL.

Sia il giornalista che la produttrice televisiva hanno spiazzato tutti. Entrambi hanno fatto il nome di un outsider, che si è fatto largo pian piano all’interno del gioco e ha conquistato i telespettatori di puntata in puntata. Parliamo di Edoardo Franco.

Dario Maltese a proposito del naufrago che merita di vincere L’Isola dei Famosi ha fatto sapere quanto segue:

“Per me il vincitore è Edoardo Franco, perché ha dimostrato di essere un grande stratega come è giusto che sia”. Stando al parere dell’opinionista, però, il concorrente avrebbe messo in atto il suo essere stratega “raffinato” che con intelligenza, sottigliezza e senza sotterfugi ha saputo arrivare fino in fondo: “Secondo me gli sconfitti dell’isola sono quelli che hanno scelto di lasciare il gioco. Chi ha scelto di fare un passo indietro per me è uno sconfitto”.

L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha aggiunto anche come secondo lui per quanto Edoardo possa sembrare sprovveduto e poco avvezzo al mezzo televisivo, in realtà conosce a fondo tutte le strategia ed è esattamente il contrario di quel che vuole far credere.

Ma non solo, perché secondo Dario Maltese un altro nome da tenere d’occhio è quello di Aras. Anche la collega di poltrona de L’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli sembra essersi detta d’accordo con il giornalista:

“Lancio una provocazione. Edoardo Franco non ha secondo voi il physique du role per essere il vincitore? Nel senso ha un’estetica simpatica. È buffo. Sì è presentato che sembrava potesse essere una vittima, invece piano piano ha dimostrato di non esserlo assolutamente. Ce le ha un pochino tutte. Lui è il classico orsacchiotto che arriva orsacchiotto e poi invece diventa un po’ tigre”.

Insomma Sonia Bruganelli e Dario Maltese sono certi che Edoardo Franco possa scavalcare tutti e arrivare alla vittoria finale di questa Isola dei Famosi. Le loro previsioni saranno confermate? Non ci resta che attendere la puntata di domani sera per scoprirlo.