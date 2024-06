Barbara d’Urso tira una stoccata ad alcuni suoi colleghi: “Mi avranno copiato anche questo?”

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Giugno 2024

Barbara d'Urso

Sembrerebbe che Barbara d’Urso abbia lanciato una frecciatina ad alcuni colleghi dopo aver replicato alle critiche che le sono state fatte in passato a causa delle luci utilizzate in TV.

La risposta di Barbara d’Urso

Ormai Barbara d’Urso è lontana dalla televisione da diverso tempo e dopo aver interrotto i rapporti con Mediaset non l’abbiamo ancora vista riprendere in mano un suo programma TV. Per tale ragione ha deciso di dedicarsi con passione e grande entusiasmo alla cura dei suoi profili social, in particolare TikTok:

“Mi è piaciuto girare un video su quali sono i segnali del corpo che ci fanno capire che il nostro interlocutore sta mentendo. Mi approccio a TikTok in modo professionale, non mi sono svegliata una mattina e ho girato un video. Dietro ho una casa di produzione. Voglio dare un prodotto serio e professionale, fatto bene”.

Nel corso della chiacchierata con La Stampa ha poi risposto a tutti coloro che la criticano da sempre, rivelando che a lei non importa di ciò che pensano gli altri. “I commenti non li leggo, non ho il tempo o la voglia“, ha dichiara per poi proseguire affermando che “se uno ce l’ha con la vita e si vuole sfogare con me, pazienza“.

Infine sembrerebbe aver lanciato una frecciatina parlando delle molte battute che riceve ancora oggi sull’uso delle luci nelle sue trasmissioni:

“Mi fanno molto ridere. Non capisco però di che parli. Io gli uomini li vedo tutti bellissimo e anche le donne. Quelle rare volte che guardo la TV poi li vedo tutti illuminati. Anche con delle luci più forti delle mie, ma bellissimi. Avranno copiato da me anche questa cosa?”.

A quale collega si sarà riferita? Nell’attesa di scoprire se mai lo svelerà non possiamo fare altro che attendere un suo ritorno sul piccolo schermo.