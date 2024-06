Beatrice Luzzi al vetriolo sulla nuova canzone di Fedez: “Il problema è che ci sono i figli di mezzo”

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Giugno 2024

Oggi a Pomeriggio Cinque Beatrice Luzzi ha commentato la canzone che secondo molti sarebbe dedicata a Chiara Ferragni. Ecco qual è l’opinione dell’ex gieffina su Fedez e l’influencer.

Nella puntata del 3 giugno 2024 abbiamo potuto vedere Beatrice Luzzi come ospite a Pomeriggio Cinque. Insieme a tanti altri invitati infatti ha commentato i vari servizi lanciati da Myrta Merlino. Il primo per quanto riguarda il mondo dello spettacolo è stato quello delle “revenge songs“, ovvero le canzoni che i cantanti pubblicano dopo aver lasciato il proprio partner.

Come ben sappiamo il rapper ha fatto uscire, in collaborazione con Emis Killa, il brano “Sexy Shop“. Fin dal primo momento Federico però ha dichiarato che non si fa riferimento alla sua relazione con Chiara Ferragni, ma le sue parole non hanno convinto del tutto. Per tale ragione i presenti in studio di Pomeriggio Cinque hanno espresso il proprio pensiero.

"#Fedez riesce a guadagnare su ogni cosa ma non sono d'accordo con la sua nuova canzone contro #ChiaraFerragni: ci sono dei figli in mezzo"



Beatrice Luzzi a #Pomeriggio5

Qualcuno lo ha elogiato, mentre altri come Beatrice Luzzi hanno pensato ai figli dei Ferragnez. I due bambini sono le persone più indifese di tutta questa storia e secondo l’ex gieffina del Grande Fratello il fatto che si lancino frecciatine è un danno solo per loro alla fine dei conti. Qui di seguito le sue parole:

“Fedez su questo è il numero uno, perché lui riesce a guadagnare su qualunque cosa. Il problema è che ci sono i figli di mezzo, capito? C’è una grande differenza. Io non sono molto d’accordo”.

Voi con chi siete d’accordo? La cosa certa è che Federico, durante la festa di presentazione del singolo, ha rivelato di non aver intenzione di parlare mai male dell’ex moglie:

“Io volevo anche aggiungere una piccola postilla. E ovviamente tutti si aspettavano che io in questo brano insultassi mia moglie Ma io non intendo prendere parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative”.

Mentre in tanti aspettano un ritorno di fiamma, nel mentre, vi aggiorneremo con tutte le novità del caso.