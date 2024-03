Edoardo interviene a sorpresa durante l’intervista di Anita a Verissimo, lei scoppia a piangere (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Marzo 2024

Grande Fratello verissimo

Nel pomeriggio di Verissimo Anita Olivieri ha scoperto le parole del suo ex Edoardo Sanson. Lei è rimasta spiazzata e mai si sarebbe immaginata questo intervento. La sua reazione? È scoppiata a piangere e svelato cosa ne pensa…

L’intervento di Edoardo: le parole su Anita Olivieri

Oggi pomeriggio consueto appuntamento domenicale con Verissimo. Nello studio del programma condotto da Silvia Toffanin è arrivata Anita Olivieri in compagnia del suo nuovo fidanzato Alessio Falsone, conosciuto nella Casa del Grande Fratello.

L’ex concorrente ha avuto modo di raccontare il suo percorso all’interno del programma. Inizialmente la ragazza era restia ad aprirsi a nuove conoscenze, perché voleva capire se per lei e il suo ex Edoardo Sanson potesse esserci un futuro. Anita Olivieri aveva dichiarato infatti che sperava potesse essere il padre dei suoi figli un giorno, pensando dunque al dopo GF. Le carte in tavola, però, sono cambiate quando si è avvicinata ad Alessio Falsone.

Fino a oggi Edoardo Sanson era rimasto in silenzio, ma a sorpresa nel corso della puntata di Verissimo, come già anticipato nella giornata di ieri, ha voluto esporsi pubblicamente e di conseguenza dire la sua:

“(…) Mi sono esposto perché altrimenti avrei avuto un rimorso. Sentivo che diceva che se fossi entrato lei sarebbe uscita o che mi vedeva come il padre dei suoi figli. L’ho fatto con sentimento e lo rifarei. Abbiamo vissuto delle fasi nel nostro rapporto e pensavo ci fosse un futuro insieme. E lei mi aveva assicurato che sarebbe successo. Non mi aspettavo tutto questo, la perdono perché anch’io ho avuto un colpo di fulmine con lei”.

Ha detto l’ex fidanzato di Anita Olivieri, che ha aggiunto ancora: “Le auguro che una decisione maturata in 10 giorni lo sia tanto quella in 4 mila. Per me lei è sempre stata casa ed è paradossale che tutto sia finito così. Non eravamo fidanzati, ma lo siamo stati per 10 anni, eravamo famiglia. Il tradimento è tradimento. In questo momento è difficile ricucire il rapporto. La relazione è arrivata a un punto di fine. Io mi aspettavo che risolvesse prima con me e poi si dedicasse ad Alessio. Per questo dico che non è lucida. Lei vuole un chiarimento, ma per me sarebbe averlo con un’estranea che mi ha fatto del male. Le auguro tutto il bene, però….”

La reazione di Anita

Anita Olivieri è rimasta spiazzata. Non si sarebbe mai immaginata una cosa del genere. Con le lacrime agli occhi ha detto di aver visto del dolore nei suoi occhi e nel suo volto:

“Mi dispiace. Vorrei comunque un confronto con lui, perché mi sembra maturo farlo. Sono uscita da poco per capire se mi sono persa o ritrovata. E mi spiace perché so che è successo e basta. Chi insinua che sia finto dico che non è vero. Il mio è stato un percorso lineare e sarebbe folle. È vero. Sono razionale e non avrei mai pensato”.

Dopo averne parlato, è intervenuto anche Alessio Falsone che ha raggiunto Anita Olivieri. Il ragazzo ha detto di essere umanamente dispiaciuto per Edoardo, ma oggi è felice e vuole viversi a pieno questa storia con Anita.