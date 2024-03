Anita Olivieri, l’ex Edoardo interviene a sorpresa durante la registrazione di Verissimo – IL RETROSCENA

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Marzo 2024

Grande Fratello verissimo

Lo sfogo di Anita Olivieri sui social sembra avere un motivo ben preciso: l’ex gieffina non ha gradito l’intervento a sorpresa del suo ex Edoardo Sanson durante la registrazione di Verissimo. Intervista, peraltro, che vedremo domani pomeriggio su Canale 5.

Anita Olivieri e l’intervento dell’ex a Verissimo

Tornata alla sua vita di tutti i giorni, Anita Olivieri ha ripercorso la sua avventura nella Casa del Grande Fratello. Tra le storie Instagram l’ex gieffina ha postato uno sfogo che in tanti hanno ricollegato a un gesto di disapprovazione nei confronti del suo ex Edoardo Sanson. Quest’ultimo di recente si è affidato all’agenzia della manager Ilaria Bussadori, per gestire al meglio la sua carriera dopo la popolarità che l’ha coinvolto.

Insomma nulla di male, se non fosse che Anita Oliveri pare abbia poco gradito. Tanto appunto da decidere di dover dire la sua pubblicamente. Ma si nasconde dietro a questo messaggio?

MondoTV24 ha fatto sapere cosa c’è dietro la stoccata di Anita Olivieri pubblicata sul suo profilo non è del tutto casuale. La giovane di Formello è stata ospite a Verissimo, in compagnia del suo attuale flirt, Alessio Falsone. Durante l’intervista Edoardo, il suo ex, è intervenuto a sorpresa dopo giorni di silenzi. Questo pare abbia destabilizzato Anita, che sembra essersi non poco infastidita, dato il post pubblicato poco dopo.

Edoardo Sanson ha deciso così di rompere il silenzio stampa dopo essersi defilato dal percorso della sua ex Anita Olivieri. Ma ora che l’avventura di quest’ultima si è conclusa ha deciso di dire la sua. E l’ha fatto con grande stupore proprio nel corso della registrazione della puntata nel salotto di Silvia Toffanin.

L’intervista la vedremo in onda solo domani su Canale 5, ma già il web è curioso di scoprire cosa succederà. Adesso però sembra essere chiaro che le parole di Anita Olivieri fossero riferite proprio alla sua precedente relazione.