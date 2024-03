NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

In attesa della finale del Grande Fratello, in queste ore Anita Olivieri si è mostrata sui social insieme alla famiglia di Rosy Chin, con la quale all’interno della casa ha stretto una bellissima amicizia.

Anita Olivieri attende il ritorno di Rosy Chin

È trascorsa esattamente una settimana da quando Anita Olivieri ha lasciato la casa del Grande Fratello, dopo essere stata eliminata. In questi giorni così l’ex gieffina è tornata alla sua vita di sempre e giovedì sera si è anche riunita con il suo fidanzato Alessio Falsone. Anita nel mentre ha fatto ovviamente anche ritorno sui social e sta iniziando a entrare in contatto con i fan che in questi 6 lunghi mesi l’hanno sempre supportata e sostenuta. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Come tutti sappiamo, stasera su Canale 5 andrà in onda la finale del Grande Fratello e nel corso della diretta sapremo finalmente chi vincerà questa lunga edizione. Proprio in occasione dell’ultima puntata, Anita si è mostrata sui social insieme alla famiglia di Rosy Chin, che è una delle finaliste di quest’anno. Proprio le due all’interno della casa hanno stretto una bella amicizia, che senza dubbio avrà modo di proseguire anche dopo la fine del programma.

Ieri intanto Anita Olivieri è stata anche ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha non solo parlato della sua esperienza, ma anche del suo rapporto con Alessio Falsone. In merito l’ex gieffina ha affermato:

“Ho abbassato le difese, mi sono lasciata andare senza preoccuparmi dei pericoli. Lui si è inserito piano, a modo suo. Sono molto presa, non riesco a controllarmi. Mi rendo conto che ha un certo impatto su di me. Sono una persona che valuta l’aspetto mentale, cerco di imparare dai miei errori, ma ho perso la testa per lui”.