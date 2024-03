Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Marzo 2024

Adesso che è uscita dalla casa del Grande Fratello Anita Olivieri ha potuto commentare le critiche che le sono state fatte e i meme creati sulla sua persona.

La reazione di Anita Olivieri ai meme

Mentre nella casa del Grande Fratello le storie dei protagonisti continuano, come per esempio lo scambio di effusioni tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, nel mondo reale Anita Olivieri sta tornando alla sua vita quotidiana. Nella puntata di lunedì scorso, infatti, è stata proprio lei a essere eliminata dal pubblico a casa.

Nel bene o nel male la concorrente è stata una dei volti principali dell’edizione e molto spesso si è parlato dei suoi litigi o delle sue avventure amorose. Del primo gruppo fanno parte, per esempio, gli scontri con Beatrice, mentre del secondo le relazioni con Edoardo e Alessio Falsone.

Anita Olivieri a volte è stata lodata e a volte è stata fortemente criticata dal popolo del web e adesso che può di nuovo utilizzare i social lo ha scoperto. Tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato alcune Stories: qui sotto possiamo leggere il commento di una persona che le va contro:

“Anita sarebbe sotto shock per la montagna di m**da ricevuta in questi mesi, soprattutto ora. Alfonso l’ha presa in giro, dato che le ha sempre fatto credere di essere amata. Purtroppo è questa la realtà Anita. Chi semina m**da non può ricevere non cambio diamanti”.

La risposta di Anita Olivieri alle critiche

Anita Olivieri ha risposto in maniera del tutto rispettosa pubblicando alcune foto provenienti dal GF e altre con gli amici di sempre. “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori“, ha scritto l’ex gieffina. Qui di seguito, invece, ha commentato con grande ironia un meme che la paragona alla celebre “bambola assassina” cinematografica Chucky: “E vi sembra poco?“.

L’ex gieffina commenta i meme su di lei dopo il GF

Insomma, all’ex gieffina non sembrano pesare questi attacchi e sta reagendo con maturità. Ora i suoi fan non vedono l’ora di scoprire come andrà avanti la sua storia con Alessio Falsone non appena terminerà il Grande Fratello.