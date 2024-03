Beatrice e Giuseppe si nascondono dalle telecamere (ma i rumori non mentono) – VIDEO

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Marzo 2024

Nella notte Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sembra che si siano nascosti dalle telecamere per scambiarsi dei baci.

Nonostante si stia già parlando della prossima stagione televisiva, nella quale pare che Cesara Buonamici prenderà il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque e Pier Silvio vorrebbe il riorno di Amadeus, è ancora presto per salutare i protagonisti del Grande Fratello e dei reality che arriveranno fino a luglio. Nella casa più spiata d’Italia, infatti, i telespettatori hanno notato che le dinamiche sono tutt’altro che terminate. Alcuni video lascerebbero intendere dei baci appassionati tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Pochi giorni fa, nel corso di un daytime, erano state mostrate delle immagini in cui non si vedeva nulla ma si potevano udire i rumori di alcuni sbaciucchiamenti. Da dietro una tenda sono poi apparsi proprio l’attrice e il gieffino, anche se si sono comportati come se nulla fosse. Di conseguenza, ancora ad oggi, non si sa cosa sia successo di preciso.

Tuttavia, nella notte i fan del Grande Fratello hanno notato un atteggiamento molto strano da parte di entrambi. Nel filmato qui sotto possiamo vedere Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che si sistemano dietro a un muro provando a cercare un punto non inquadrato dalle telecamere.

Le loro teste spariscono ed è proprio a questo punto che si cominciano a sentire dei rumori sospetti. Inoltre il braccio di Beatrice sembra cingere il collo di Giuseppe e questo sarebbe un indizio in più del loro riavvicinamento.

mi sto pisciando addosso non può essere reale questa cosa💀#GrandeFratellopic.twitter.com/GdE2l1amwo — ✨BeatriceLuzziReginaItalia✨ (@Lar02a) March 20, 2024

Ovviamente i diretti interessati non hanno ancora confermato nulla e, anzi, nel corso della diretta di lunedì hanno smentito che ci sia di nuovo del tenero tra loro. Si vogliono bene ma non hanno intenzione di riprovarci una seconda volta, visto com’è andata a finire in passato. Tuttavia le parole non corrisponderebbero ai gesti e il web si domanda che cosa succederà.