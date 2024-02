NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

Mentre chiacchierava con alcuni dei suoi compagni, Anita Olivieri ha fatto un inaspettato spoiler sulla puntata di questa sera, rivelando le clip che andranno in onda.

Lo spoiler di Anita Olivieri

Sono ormai settimane che Anita Olivieri fa discutere il web. Alcune dichiarazioni e alcuni comportamenti della gieffina infatti hanno fatto discutere il web, al punto che sono nate diverse teorie sul suo conto. Secondo il pensiero di numerosi utenti, la concorrente del Grande Fratello sarebbe costantemente aggiornata su tutte le news sul reality show, al punto da essere a conoscenza di certe dinamiche in anticipo. Ma non solo. Per i più Anita sarebbe anche in contatto con alcuni membri della sua famiglia e solo nelle ultime ore qualcosa ha rafforzato le convinzioni del web. Mentre chiacchierava con alcuni dei suoi compagni infatti la Olivieri ha fatto uno spoiler sulla puntata di questa sera, parlando delle presunte clip che andranno in onda. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Tanto lo scoprite, lo faranno vedere. Su Beatrice, non su di voi. Le solite cose”.

Anita: ”Tanto le cose che ha detto Beatrice le faranno vedere, le vostre no.”



Questa tutta contenta sà i video che faranno vedere stasera in puntata di Beatrice e degli altri no! Ma ci rendiamo conto?????? #grandefratello pic.twitter.com/uFsVzEbSa0 — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) January 29, 2024

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Anita Olivieri, mentre criticava Beatrice Luzzi, ha fatto intendere di aver sentito suo fratello. Queste le sue parole, che stanno facendo il giro dei social:

“Per ora è stata una battaglia persa in principio. Lei è sempre stata vista per quello che per me non è. Ma roba che me lo dicevano le persone a me care. Mio fratello diceva: ‘ah va beh ma quanto può?’. Perché non si rendono conto e quindi capisci che fuori non esce nulla di quello che viene detto”.

Anita: “ Beatrice è sempre stata vista da fuori quello che per me lei non è assolutamente. Ma roba che me lo dicevano le persone a me care, mio fratello diceva “ah va beh ma quanto può?” perché non si rendono conto e quindi capisci che fuori non esce nulla, non esce nulla di… pic.twitter.com/g9c5if4yzW — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) January 29, 2024

Il web intanto continua a criticare Anita Olivieri, che ormai è nel mirino di gran parte degli utenti. Ciò nonostante la gieffina allo stesso tempo sembrerebbe essere supportata da centinaia di fan, che in queste settimane hanno preso spesso le sue parti.