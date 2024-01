Anticipazioni GF del 29 gennaio, le news sul Grande Fratello

NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

Stasera su Canale 5 torna un nuovo appuntamento con il GF. Sappiamo quali sono le anticipazioni del Grande Fratello del 29 gennaio? Ecco tutte le news, i nominati e il risultato dei sondaggi del televoto eliminatorio, liti e molto altro!

Anticipazioni Grande Fratello

Iniziamo come sempre dalle anticipazioni del Grande Fratello della puntata del 29 gennaio.

Tra gli argomenti chiave della serata ci sono come sempre le liti e discussioni della settimana che hanno coinvolto i concorrenti. Non è escluso si possa tornare a parlare del rapporto tra Monia e Varrese, sempre il bilico. E dato che lei è a rischio eliminazione si potrebbe affrontare la faccenda. Intanto dietro l’ombra di un altro uomo, menzionato da Monia come un suo amico.

Un altro tema importante sarà sicuramente la rivalità tra Beatrice e Perla e la sfida lanciata dalla prima nei confronti della seconda. Oggi potrebbero essere ancora l’una di fronte all’altra secondo le anticipazioni del Grande Fratello. Potrebbero non mancare le reazioni degli altri inquilini che si sono schierati.

E ancora tra i fatti del momento potrebbe non mancare anche la lite che ha coinvolto Vittorio e Beatrice prima e il modello con Varrese e Fiordaliso poi. Questi ultimi si sono lamentati infatti del suo essere molto disordinato e di lasciare lo sporco in cucina, da qui le divergenze.

In settimana Greta ha anche meditato il ritiro dopo tutte le cose vissute nella Casa e chissà che l’intervento della madre sui social non possa essere d’aiuto. Per lei è prevista una sorpresa da suo fratello, secondo le news.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello 2023

Ancora tra le altre news e anticipazioni di questa ultim’ora del Grande Fratello si potrebbe parlare anche del rapporto tra Letizia e Perla. Le due in settimana hanno avuto qualche incomprensione, poi chiarita per fortuna.

Tra gli altri argomenti non è escluso si possa parlare anche del rapporto tra Sergio e Greta, così come anche del legame tra quest’ultima e Vittorio.

Dallo studio saranno presenti, come sempre, coloro che hanno già lasciato la Casa del Grande Fratello e saranno pronti quando richiesto a intervenire per dire il proprio punto di vista.

Anticipazioni Grande Fratello e percentuali sondaggi

Sappiamo le anticipazioni del Grande Fratello e le varie news, ma cosa dicono i sondaggi? Novella2000.it la settimana scorsa vi ha chiesto di votare chi secondo voi dovrebbe salvarsi. In nomination troviamo Federico, Fiordaliso, Monia, Perla, Sergio e Stefano.

Ad avere la meglio nel sondaggio, secondo le percentuali raccolte, è Perla com il 30%. A seguirla alle sue spalle Sergio al 23% e Stefano al 17%. Al 15%, poco dopo, troviamo Fiordaliso e all‘11% Federico. Infine al 4% c’è Monia. Quindi se così dovesse essere Monia dovrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello questa sera.

Infine ricordiamo anche che Novella2000.it ha chiesto a voi lettori di eleggere anche il preferito della ventesima settimana. Secondo i sondaggi ad avere la meglio è ancora Beatrice con il 58%. Qui la classifica completa.

A che ora inizia stasera la puntata del Grande Fratello?

L’appuntamento con il Grande Fratello stasera è previsto ancora una volta intorno alle 21:35 sempre su Canale 5.

Prima Alfonso Signorini snocciolerà le anticipazioni del Grande Fratello con tutti gli argomenti della puntata e, a seguire, si entrerà nel vivo della serata.

Dove e quando va in onda il Grande Fratello

Sappiamo quando e dove va in onda il Grande Fratello? Il programma condotto da Alfonso Signorini va in onda il lunedì in prime time su Canale 5. Per ora non è previsto ancora il doppio appuntamento, ma presto si dovrebbe tornare alla vecchia formula.

Oltre Canale 5 dove si possono seguire le vicende della Casa? Ci si può affidare a Mediaset Extra, Mediaset Infinity (sito, app e smart TV) e il sito ufficiale del programma. La live ha come orario di inizio le 09:00 e ha come ora di conclusione le 02:00. Mentre invece quando c’è la puntata si chiude alle 03:00.

Non mancano anche le “pillole” quotidiane con diversi appuntamenti del GF su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 e a diversi orari. Dal lunedì al venerdì: alle 10:57 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1. Alle 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:50 su Rete 4. Il sabato e la domenica il Grande Fratello possiamo seguirlo alle 12:20 e alle 18:15 su Italia 1 e alle 11:50 e 18:50 su Rete 4.

Grande Fratello chi sono i concorrenti ancora in gioco?

Soffermiamoci ora sui concorrenti ancora in gioco al Grande Fratello. Qui tutte le donne della Casa più spiata d’Italia: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Marina Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero e Rosy Chin.

Tra gli uomini invece ricordiamo la presenza di: Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Vittorio Menozzi.

Diversi concorrenti da settembre a oggi hanno lasciato la Casa a causa del televoto eliminatorio: Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli. Poi ancora ricordiamo: Samira Lui, Valentina Modini, Giselda Torresan, Jill Cooper, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti e Sara Ricci. Infine l’ultima eliminata è Rosanna Fratello. Chi si aggiungerà?

Al Grande Fratello anche quest’anno ci sono stati dei ritiri importanti. Citiamo Heidi Baci (adesso al GF Vip 3 in Albania), Giampiero Mughini, Ciro Petrone e Alex Schwazer.

Non ci resta che attendere stasera la nuova puntata. In attesa però questi gli argomenti tra news e anticipazioni del Grande Fratello!