Anita teme la popolarità del dopo GF: “Pensare che mi possano rompere mi pesa”

Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Marzo 2024

Grande Fratello

In cucina mentre scambiava quattro chiacchiere con Massimiliano Varrese, Anita Olivieri ha ammesso che teme la popolarità del dopo GF: “Pensare che mi possano rompere mi pesa”, ha ammesso.

Anita Olivieri e la popolarità del dopo GF

Meno due giorni a una nuova puntata del Grande Fratello e tante le dinamiche che saranno affrontate nel corso della puntata e che coinvolgeranno anche Anita Olivieri. La ragazza di Formello durante una chiacchierata in cucina con Massimiliano Varrese ha raccontato un po’ quali sono le sue abitudini fuori dalla Casa più spiata d’Italia. È consapevole che da ora in poi, una volta uscita e tornerà alla vita di tutti i giorni, cambieranno tante cose.

Per questo Anita Olivieri ha espresso le sue perplessità a Massimiliano Varrese: “A volte penso ‘che bello’… Io veramente delle volte vado in giro in pigiama, non mi frega niente, no? E quindi penso di dovermi preoccupare… anche solo con un pensiero mi da fastidio, mi turba… perché io amo proprio la mia libertà”.

L’attore con una risatina ha commentato: “Benvenuta”, lasciando intendere che nel mondo dello spettacolo deve aspettarsi di tutto e, di conseguenza, prepararsi a cosa l’aspetta. Anita Oliveri ha continuato il suo discorso: “Io amo il cinema da sola, mi pesa pensare che mi possano rompere sempre o andare a cena da sola…”. Dalla sua Massimiliano Varrese le ha fatto notare che è normale che certe cose cambieranno.

anita: "io adoro andare a cinema o a cena da sola e pensare che mi possano rompere mi pesa, mi pesa tantissimo"



mi raccomando non chiedete gli autografi ad anita tutti insieme! ⚰️#grandefratello pic.twitter.com/2gixcBWinP — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) March 1, 2024

Il discorso tra Anita Olivieri e Massimiliano Varrese ha attirato l’attenzione da parte dei telespettatori che hanno commentato le dichiarazioni fatte dalla gieffina e non hanno risparmiato qualche battuta e fatto della velata ironia.

Come ha fatto notare però Massimiliano Varrese è logico che una volta usciti dalla Casa del Grande Fratello il pubblico sarà curioso e dunque magari cercherà di avvicinarli anche solo per scambiare quattro chiacchiere.