Anita torna sui social e ringrazia i suoi fan dopo l’eliminazione dal GF con un lungo post

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Marzo 2024

Grande Fratello

Anita Olivieri, dopo la sua eliminazione, è tornata sui social pubblicato il primo post da quando è tornata a casa. Ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento a chi ha lavorato nel reality e poi ha espresso un giudizio sul proprio percorso.

Anita Olivieri torna sui social

Nelle scorse puntate del Grande Fratello abbiamo visto uscire dalla casa Paolo Masella, che ora è tornato a godersi la famiglia, e Anita Olivieri. Quest’ultima continua a seguire Alessio Falsone nell’attesa di rivederlo nella vita reale e continuare la frequentazione lontani dalle telecamere.

Nel frattempo, sul proprio profilo Instagram, l’ex concorrente ha scritto un lungo messaggio riferendosi alla propria esperienza nel reality. Ha affermato che vivere dentro la casa l’ha arricchita e si domanda se davvero abbia vissuto quei giorni oppure no. Ancora incredula, infatti, si chiede se è orgogliosa di ciò che è estata al Grande Fratello:

“Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato quel giorno, il giorno della mia uscita. Avrei sofferto? Avrei chiuso quella porta con entusiasmo o con tristezza?

Sarei stata fiera del mio percorso? La risposta è sì. Lascio alle spalle i profondi legami umani, le emozioni, le persone, tutto ciò in cui ho creduto e investito con tanta energia”.

Entrando nella casa più spiata d’Italia, continua Anita Olivieri, ha scelto la strada più imprevedibile e che fa paura. Ha lasciato il certo per l’incerto, ma non avrebbe potuto prendere decisione migliore. Ha affermato di essere uscita cambiata ma in qualche modo sempre la stessa: “Questa è la mia più grande vittoria“. In conclusione ha ringraziato anche il GF e i suoi fan:

“Grazie al Grande Fratello per avermi dato l’opportunità di cambiare la mia vita, per avermi fatto credere nei miei sogni più di quanto avessi mai fatto da sola.

[…] Ringrazio anche tutte le persone che, senza obbligo e senza chiedere nulla in cambio, mi dedicano ogni giorno messaggi d’amore, che mi hanno seguita e sono state al mio fianco”.

I commenti sotto il post variano tra messaggi d’affetto e dure critiche. Noi non possiamo fare altro che fare un in bocca al lupo per il suo futuro.