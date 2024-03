Famiglia, parrucchiere e festa a sorpresa: Paolo Masella torna alla sua vita dopo l’addio al GF (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Marzo 2024

Grande Fratello

Paolo Masella è finalmente tornato a godersi la sua quotidianità dopo sette mesi passati nella casa del Grande Fratello. Ecco cos’ha detto tornando sui social e quali sono state le prime cose che ha fatto.

Paolo Masella torna alla vita quotidiana dopo il GF

Così come per Anita Olivieri, che comunque non si perde un momento di vita nella casa di Alessio Falsone, anche per Paolo Masella è tempo di riabituarsi alla vita reale dopo l’eliminazione al Grande Fratello. L’ex concorrente è tornato sui social nelle scorse ore e ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per il sostegno dato a lui e a Letizia:

“Buongiorno, eccoci tornati. Siamo online nella vita vera, finalmente. Il viaggio è stato bellissimo ed è stato riempito da tantissime emozioni. Vi ringrazio per il tantissimo supporto che mi avete date. Per aver amato me, la mia storia e il mio vissuto. Siete stati unici, spero di incontrarvi e di conoscervi. Grazie di cuore, è stato bellissimo”.

In seguito ha pubblicato altre Stories in cui si mostra dal barbiere mentre si mette a posto i capelli con un taglio ancora diverso da quelli visti in precedenza. Vi piace il nuovo look? In seguito ha anche filmato dei teneri momenti passati insieme alla famiglia, compresa una festa a sorpresa.

Nuovo taglio di capelli per Paolo Masella

Sappiamo che Paolo Masella è molto legato ai propri cari, soprattutto alla madre che possiamo vedere nell’immagine qui sotto mentre accarezza un gattino. Successivamente ha anche risposto ad alcune domande dei fan rivelando che se tornasse indietro rifarebbe tutto ciò che ha fatto: “Il viaggio è stato bello e ho trovato l’amore”.

L’ex gieffino passa del tempo con la propria famiglia

Poi ha affermato che riabbracciare i suoi famigliari è stato come respirare di nuovo e, alla fine, ha chiuso la giornata con un selfie insieme agli amici di sempre. Adesso non ci resta che attendere la finale di lunedì 25 marzo 2024, che decreterà il vincitore dell’edizione.

Chi vincerà il Grande Fratello? Tutti puntano su Beatrice Luzzi, compresa la sua ‘rivale’ Jane Alexander. Non ci resta che attendere solo qualche giorno per sapere il risultato del televoto.