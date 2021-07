Anna Capasso balla da sola per lanciare la sua sfida ai tormentoni estivi. S’intitola infatti Ballo da sola il nuovo singolo della cantante e attrice che già l’anno scorso ci aveva fatto ballare con Bye Bye.

Un titolo che ricorda in parte quello di un film con Bernardo Bertolucci e che ancora una volta parla d’amore, Anna Capasso?

“Si parla di un amore a distanza, e quando l’amore è a distanza non esiste che uno dei due tradisca o sia infedele. Nel video che ho girato per la canzone si vede che io vada anche in giro: non resto chiusa in casa. Ma se si tratta di ballare, ballo da sola: non mi faccio accompagnare, nel ballo. Né da uomini né da donne: resto fedele al mio partner, anche se lontano”.

La distanza di un amore

Quindi un messaggio che viene inviato al compagno, al partner lontano?

“Sì. È come se gli dicessi: ‘Stai tranquillo, io ballo da sola, ti rispetto e ti aspetto’. Infatti la canzone dice ‘Aspetto te'”.

Quali le differenze rispetto a Bye Bye, la sua canzone dell’estate 2020?

“Qui si parla di amori a distanza. L’idea di Ballo da sola è nata durante il lockdown. Quante coppie, anche i tra i lettori, si sono trovate bloccate a distanza, in città diverse, impossibilitate a vedersi per dei mesi? L’idea portante del brano è che se c’è l’amore, quello vero, non ci sono distanze e distanziamenti che possano fermarlo, danneggiarlo. Non conta tanto la quantità di tempo che passiamo con la persona amata, ma la qualità. Anche un paio d’ore può essere bellissimo. L’importante è che quell’amore, quei momenti siano solo della coppia, di nessun altro”.

Bye Bye parlava di un amore tossico, da cui liberarsi dicendogli appunto “bye bye”. Ora Ballo da sola parla di amore a distanza…

“L’amore ha tante facce. Molti possono immedesimarsi nel nuovo brano: quanti attese, quante distanze abbiamo subìto, vissuto in questi ultimi anni… Ed è in quei momenti che capiamo che l’amore supera ogni ostacolo. Vince sempre su tutto”.

Il prossimo album di Anna Capasso

Quando canterà un nuovo volto dell’amore?

“A breve. I fan non dovranno aspettare un anno per una nuova canzone, ma molto di meno. E poi finalmente uscirà il mio album, cui sto lavorando proprio in questi giorni”.

L’emergenza sanitaria ha influenzato il lavoro su Ballo da sola?

“Il lavoro è stato comunque difficile, perché fino a marzo non si poteva girare nulla e abbiamo aperto il set del video a giugno a Sorrento e nella sua Penisola. Ma l’amore supera ogni ostacolo anche in questa caso”.

Il brano è a firma sua e di Massimo D’Ambra, anche produttore. Come l’avete creato?

“Abbiamo scritto un testo alla portata di tutti, dalle sonorità fresche e allegre per poter ballare con gli amici in piena libertà al ritmo dell’estate. Quello di cui tutti noi abbiamo bisogno in questo periodo”.

Cosa vorrebbe che arrivasse a chi ascolta il brano e vede il video?

“Basta attivare la fantasia, sognare e volare indietro nel tempo, rivivendo tutti i momenti trascorsi insieme. In quell’istante si comprende che l’amore supera ogni ostacolo e accorcia tutte le distanze”.

Nella stagione TV appena conclusa l’abbiamo vista su Rai 2 in Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino. La rivedremo in quello studio?

“Giustappunto… tutto è possibile! Me lo auguro, anche perché il gruppo è splendido e Stefano De Martino alla conduzione ormai è un mattatore”.

a cura di Carlo Faricciotti

Novella 2000 © riproduzione riservata.