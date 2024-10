Intervistata dal settimenale Oggi, Anna Falchi ha parlato delle sue vecchie storie d’amore, compresa quella con Rosario Fiorello. Ma non ha usato parole così positive per ricordare quel periodo della sua vita. Ecco cos’ha detto l’attrice e attuale conduttrice de I Fatti Vostri.

Le parole di Anna Falchi sulla sua storia con Rosario Fiorello

Quando parliamo della vita sentimentale di Anna Falchi associamo il suo volto accanto a molti personaggi noti del mondo dello spettacolo o dello sport. Non è un segreto che l’attrice di origini finlandesi sia stata molto spesso sulle copertine delle riviste di gossip e abbia fatto parlare di sé.

Tra le sue storie d’amore c’è stata quella con Rosario Fiorello dal 1994 al 1996. Poi, alla fine degli anni ’90, ha avuto una relazione con il motociclista Max Biaggi. Nel 2005 ha sposato l’imprenditore Stefano Ricucci dal quale si è separata un anno dopo. Dal 2008 al 2010 è stata legata all’imprenditore romagnolo Denny Montesi, con cui ha avuto una figlia, Alyssa. Infine dal 2011 al 2022 è ha avuto una storia con Andrea Ruggieri, giornalista Rai e deputato di Forza Italia dal 2018.

LEGGI ANCHE: Gemma tira uno schiaffo al cavaliere Valerio e lo “minaccia” con una scarpa

Proprio delle sue vecchie storie d’amore Anna Falchi ne ha parlato con il settimanale Oggi in un’intervista. In particolare si è soffermata su due storie: quella con Fiorello e quella con Ricucci. Ma i suoi ricordi non sono stati molto positivi.

“L’errore fondamentale è il mio, sta nella scelta ‘originaria’, nell’uomo che mi ero presa: ho quasi sempre dato le perle ai porci”, ha detto l’attuale conduttrice de I Fatti Vostri. “Quella con Rosario fu la prima storia d’amore della mia vita: ero piccola, senza esperienza. E ho sposato Ricucci senza conoscerlo a fondo, per una questione di delicatezza: la mia educazione finnica mi porta a non invadere la libertà altrui. In entrambe queste storie, hanno approfittato della mia ingenuità. Ma non cambio, sono ancora così”.

Oggi Anna Falchi è single ma ha voluto esprimere delle parole particolari nei confronti dell’ex calciatore Zlatan Ibrahimovic, legato da oltre 20 anni all’ex modella svedese Helena Seger. “Non l’ho mai incontrato, per me è l’uomo per eccellenza e ha la mia stessa ironia”, rivela la Falchi. E ammette: “È l’unico che mi fa palpitare”.