Molta confusione nella puntata del 9 ottobre di Uomini e donne quasi tutta dedicata a Gemma Galgani e al cavaliere che sta conoscendo Valerio. A un certo punto è scoppiato un forte litigio che ha portato il cavaliere a volersene andare e a lanciare accuse forti alla dama. Lei ha reagito dandogli uno schiaffo.

Lo schiaffo di Gemma Galgani al cavaliere Valerio

La puntata di oggi, mercoledì 9 ottobre, di Uomini e donne è stata dedicata totalmente a Gemma Galgani. C’è stata solo una piccola parentesi dedicata ad Alessandro per il suo compleanno festeggiato con tanto amore da parte anche di tutta la redazione.

Parlando di Gemma, tutto è partito dal regalo che le ha fatto Valerio: un completino intimo di pizzo. Poi è venuta fuori una segnalazione di lui in giro con una donna. Il cavaliere ha detto di essersi fatto accompagnare da lei per l’acquisto del regalo alla Galgani. Ma altre situazioni e risposte non date da parte del cavaliere, hanno portato Gemma ad avere dubbi e stare sulla difensiva arrivando a mostrare una certa gelosia.

A questo punto Gemma Galgani ha preteso di parlare al telefono con la signora, quindi è andata dietro le quinte con Valerio. Una volta rientrati è successo il degenero. La dama ha detto che molte cose non l’hanno convinta e che pensa che ci sia qualcosa tra Valerio e questa signora. Al cavaliere sono state fatte delle domande alle quali lui ha dato risposte a metà. Inoltre si è rifiutato di mostrare il telefono a Gianni Sperti.

Quindi messo alle strette tra mostrare il cellulare e andarsene, lui ha deciso di andarsene. Ed è qui che i toni si sono alzati e sono volate le accuse. A questo punto lui è andato contro Gemma e l’ha accusata di prendere in giro tutta Italia visto che sono 13 anni che è a Uomini e donne e non ha mai trovato un uomo. Questa cosa ha mandato su tutte le furie la dama e anche Armando che ha voluto difendere la Galgani. Alla fine Valerio se n’è andato e Gemma gli ha chiesto se la salutava. Ma quando lui si è avvicinato per salutarla, lei gli ha tirato uno schiaffo.

Il gesto è stato davvero inaspettato, anche se comunque non è stato così forte, a differenza di altri visti negli scorsi anni.