Nicolò Figini | 22 Dicembre 2022

Sanremo 2023

Il rapporto di Anna Oxa con Giovanna e Amadeus

Un paio di giorni fa è diventato virale un video all’interno del quale potevamo vedere Giovanna Civitillo, in diretta da Sanremo per La Vita in Diretta, chiedere ad Anna Oxa di poterle fare una domanda. Lei ha sorriso, le ha preso la mano ma senza fermarsi non ha risposto e ha proseguito per la propria strada. Tutto questo ha scatenato l’ilarità e le critiche del web. A rispondere è stata la pagina Facebook gestita dalla cantante: “Non doveva rilasciare interviste. Era a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e per fare una foto“.

Questo, però, a quanto pare non è bastato e il web ne ha continuato a discutere. Ecco perché la pagina citata poc’anzi ha spiegato meglio la situazione e ha rivelato in che rapporti è la Oxa oggi con Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. Ecco che cosa ha scritto:

“È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano. (Non a caso si vede nel video che si tengono per mano)… Non ha risposto alla domanda ma ha sorriso… Perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti). Con Amadeus e Giovanna è tutto ok. C’è un bellissimo rapporto… Il ‘caso Nazionale’ di fatto è quello che è stato creato attorno… Dai solito…“.

Nessun danno irreparabile. Tra Anna Oxa e il conduttore di Sanremo 2023 e la moglie non c’è alcun problema. In caso di ulteriori sviluppi non esiteremo ad aggiornavi. Nel frattempo ricordiamo che il Festival avrà inizio nel corso della seconda settimana di febbraio. Tra le co-conduttrici vedremo Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e, forse, Giorgia Cardinaletti. Seguiteci per tante altre news.