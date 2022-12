NEWS

Nicolò Figini | 22 Dicembre 2022

Edoardo Donnamaria deve stare attento a Tavassi?

Le liti e gli scontri dentro la casa del Grande Fratello Vip sono all’ordine del giorno. Chi guarda il reality, inoltre, pensa che ci sia qualcuno che sta facendo il proprio gioco. Tra questi Edoardo Tavassi, il quale è stato accusato di star influenzando in qualche modo Edoardo Donnamaria. A Tavassi e a Micol Incorvaia pare non andare molto a genio Antonella Fiordelisi. Per tale ragione, alcuni tenti del web credono che stiano cercando di portare Donnamaria dalla loro parte. Già qualche giorno fa l’ex naufrago aveva espresso un concetto in merito:

“Viene tua madre… A parte che tua madre c’ha una chiave di lettura… No, credimi, io non voglio fare niente. Non voglio dire niente, credimi. No, poi parlerai con tua madre un giorno. Quando esci parla con tua madre. No, devi arrivarci da solo. Questa è la percezione mia. No, dico, ricordati i modi in cui l’ha detto, i toni. Il succo della cosa comunque era che tua madre non ti vedeva sereno“.

Questa mattina, però, delle voci fuori dalla casa hanno voluto mettere in guardia Edoardo Donnamaria. Gli hanno urlato più volte: “Edo, stai attento a Tavassi“. Dal video qui sotto vediamo seduto a un tavolo, oltre loro due, anche Micol e Alberto De Pisis. Il volto di Forum ci scherza sopra: “Fratè, stai attento perché se usciamo ti ammazzo di botte“. L’altro si è messo a ridere capendo l’ironia.

I commenti, come al solito si spaccano a metà. Tra chi difende Edoardo Tavassi e chi lo attacca: “Scommetto che Tavassi è già nel panico perché viene visto male da fuori, facendo però credere che ci è rimasto male per l’amicizia con Donnamaria“. Altri, invece, affermano che dovrebbe stare più attento ad Antonella. Voi da che parte state? Seguiteci per altre news.