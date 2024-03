Anna Pettinelli boccia Anita e prende le parti di Beatrice

NEWS | Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Marzo 2024

Anna Pettinelli boccia Anita Olivieri

Oggi a Pomeriggio 5 spazio anche al Grande Fratello. Myrta Merlino ha chiamato in causa Emanuela Gentili in collegamento. La giornalista ha dato le ultime news dalla Casa del Grande Fratello. Tra le varie dinamiche affrontate dall’inviata anche quella che coinvolge Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi.

I due di recente hanno discusso e per qualche giorno sono sembrati piuttosto distanti. Nella notte di martedì, al termine della puntata, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi si sono chiariti in stanza da letto dopo essersi nuovamente confrontati. In un confessionale Beatrice Luzzi ha espresso le sue perplessità.

La gieffina sperava che Giuseppe avesse capito che Anita Olivieri sarebbe una giocatrice: “(…) Diciamo che a lui tendo a dare più attenzioni perché ne ha bisogno”, ha detto l’attrice a proposito della riappacificazione tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi.

Dopo aver mostrato una clip riassuntiva, non sono mancate anche delle considerazioni in studio. Myrta Merlino ha voluto conoscere il punto di vista di Anna Pettinelli, la quale ha riservato qualche critica ad Anita Olivieri, trovandosi d’accordo con il pensiero espresso da Beatrice Luzzi in confessionale:

“È curioso come in questa clip Anita sta facendo pace con un ragazzo che ha avuto problemi fisici ecc, e lei come lo fa? Sdraiata sul letto ‘sì sì, ciao ciao’ e arrivederci e grazie. Beatrice è una iena sì, ma quando dice che Anita è un po’ freddina è così. Non è stata molto calorosa. Probabilmente Giuseppe avrebbe voluto una parola in più e un abbraccio. Proprio la postura del corpo di Anita, che continuava a farsi i fatti suoi. Un po’ come i bambini. Secondo me non c’è una forte amicizia come paventa Anita…”

Anna Pettinelli dunque senza peli sulla lingua ha lanciato una stoccata ad Anita Olivieri sul suo modo di porsi verso Giuseppe Garibaldi durante il loro chiarimento.