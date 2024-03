Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Marzo 2024

Uomini e donne

Questo pomeriggio è stato annunciato che il nuovo tronista di Uomini e Donne si chiama Daniele. Ecco il video presentazione per conoscerlo meglio.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne

Tramite un video sui canali ufficiali di Uomini e Donne è stato annunciato l’arrivo del nuovo Tronista. Lui si chiama Daniele, ha 33 anni e abita a Napoli. Racconta di essere appena tornato in Italia dopo aver vissuto per ben sei anni negli Stati Uniti, a New York.

La sua infanzia l’ha passata in un quartiere difficile della sua città ed era un bambino molto vivace, che ne combinava di tutti i colori: “Ho rischiato di prendere delle strade sbagliate, ma poi ho deciso di lasciare Napoli“. Daniele si è quindi impegnato e ha trovato la sua strada, infatti da dieci anni lavora nell’ambito della moda.

Dal video sui social di Uomini e Donne sappiamo che ha un cane, a cui è molto affezionato, che si chiama Diego. Per quanto riguarda la famiglia racconta che la madre e il padre hanno sempre pagato un affitto per tutta la loro vita: “Il mio obiettivo era comprare una casa e ci sono riuscito“. I genitori non gli hanno mai fatto mancare nulla e a loro deve tutto.

Daniele ha però parlato anche di se stesso descrivendosi come una persona “dura e inca**ata” all’apparenza, ma dentro di lui è “profondo, dolce e sensibile“. Con le ragazze non ha mezze misure: “Se mi piace lo capirà, sbatto in faccia la verità“. Con l’amore della sua vita vorrebbe condividere qualcosa di importante e non le foto su Instagram.

Infine il nuovo tronista, che vedremo in studio prossimamente, afferma di essere single da molto tempo e di essere pronto a innamorarsi ancora. Non ci resta che attendere la mesa in onda della puntata con la sua introduzione.