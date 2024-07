Durante la nuova tappa di RDS Summer Festival a salire sul palco è stata anche Martina, ex allieva di Amici 23. Durante la performance così non è mancata la commozione della sua prof Anna Pettinelli.

Martina fa commuovere Anna Pettinelli

Quest’anno a tornare come prof ad Amici 23 è stata Anna Pettinelli. Dopo una breve pausa dal talent show di Maria De Filippi, la speaker radiofonica è tornata a ricoprire il suo ruolo di insegnante, seguendo diversi allievi della scuola. In particolare Anna ha puntato su Martina, che senza dubbio è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del programma di Canale 5. La cantante infatti in breve è riuscita a conquistare il cuore del pubblico con il suo immenso talento e solo qualche giorno fa ha pubblicato il suo primo EP, intitolato Al centro del panorama.

Grande gioia dunque per la giovane artista, che attualmente è anche impegnata con il suo tour instore, durante il quale sta incontrando i fan che in questi mesi l’hanno supportata e sostenuta. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha emozionato il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Durante la nuova tappa di RDS Summer Festival a salire sul palco è stata anche la stessa Martina. L’ex protagonista di Amici 23 ha così presentato la sua Da quando non ho smesso di amarti, che il pubblico ha conosciuto già all’interno del programma. Nel corso dell’esibizione non è mancata la commozione di Anna Pettinelli, che ha assistito alla performance della sua ex allieva con le lacrime agli occhi. Il video del momento ovviamente non è passato inosservato e in breve ha fatto il giro del web.

Martina nel mentre continua a concentrarsi sulla sua carriera e alla giovane artista facciamo un enorme in bocca al lupo.