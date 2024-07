Anche Angelina Mango si apre al mercato latino. In queste ore infatti la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo ha presentato la versione spagnola del suo ultimo singolo Melodrama.

Angelina Mango canta in spagnolo

È stato un anno incredibile l’ultimo per Angelina Mango. Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 22, la giovane artista ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, raggiungendo in breve traguardi pazzeschi. Solo lo scorso febbraio, come tutti sappiamo, la cantante ha vinto il Festival di Sanremo con La Noia, che in breve è diventata una vera hit. A maggio invece Angelina ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, conquistando un onorevole settimo posto. Allo stesso tempo la Mango ha lanciato il suo nuovo album, pokè melodrama, che sta ottenendo un ottimo successo.

Il disco infatti sta continuando a scalare le classifiche e proprio in merito a questo progetto, nel corso di una recente intervista, l’ex allieva di Amici ha affermato: “Volevo che la gente scoprisse qualcosa di nuovo di me e con questo album credo di averlo fatto. Non mi sono mai risparmiata in nessuno dei brani, ho toccato tutti i punti che volevo toccare, quelli più spigolosi e anche quelli più leggeri. […] Volevo mostrarmi anche fragile, anche umana”.

LEGGI ANCHE: Anna Pettinelli commossa durante l’esibizione della sua ex allieva Martina

Di recente intanto Angelina Mango si sta esibendo anche in diversi festival europei e solo ieri sera è arrivata a Santiago de Compostela. Sul palco così, dopo aver cantato i suoi ultimi successi, l’artista ha stupito tutti i suoi fan. Angelina ha infatti presentato la versione spagnola del recente singolo Melodrama, facendo intendere di essere pronta a conquistare anche il mercato latino.

Attualmente non sappiamo quando la canzone verrà rilasciata sulle piattaforme streaming ma senza dubbio nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito. Non resta che fare un enorme in bocca al lupo alla Mango, che di certo è una delle artiste del momento.