In occasione di RDS Summer Festival, Elodie è stata una delle grande protagoniste della serata di ieri. La cantante sul palco ha improvvisato un divertente duetto con Anna Pettinelli sulle note de… “I Puffi”. Il video inutile dire che è diventato virale sui social.

Elodie e Anna Pettinelli cantano i Puffi

Anche quest’estate la musica la fa da padrona. E se non mancano i pettegolezzi sugli artisti più in voga del momento (pensiamo a Tony Effe e al presunto flirt con Giulia De Lellis), grande attenzione c’è anche per i giovani ex allievi di Amici 23 e i loro risultati in classifica. Non è da meno poi anche Elodie, che con il suo ultimo singolo Black Nirvana sta spopolando sui social e non solo.

Ed è proprio di Elodie che vogliamo parlarvi. La cantante è stata protagonista a Barletta del così denominato RDS Summer Festival a Barletta. Sul palco ha ritrovato Anna Pettinelli, con la quale ha da tempo un legame molto speciale. La speaker radiofonica, nonché docente di Amici, ha voluto coinvolgerla in un siparietto tutto da ridere.

Che cosa hanno combinato? Il video sotto mostra Elodie in compagnia per l’appunto di Anna Pettinelli. Ed è stata proprio la prof del talent show di Canale 5 a coinvolgerla in un duetto davvero imperdibile. Ma non su un brano dell’artista, ma sulla sigla de I Puffi! I presenti hanno ripreso la scena e questo è il risultato…

Il momento sui social è diventato virale e ha divertito il pubblico. Davvero una scenetta simpatica da parte della cantante e della Pettinelli. Non trovate?

Tra gli artisti altri che si sono esibiti oltre Elodie anche Achille Lauro, Sophie and the Giants, Fedez ed Emis Killa, Cioffi e i BNKR44. Stasera invece si replicherà con Francesco Gabbani, Tananai, Maninni, Martina, Petit e Sarah. Insomma ne abbiamo davvero per tutti i gusti.