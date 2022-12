NEWS

Siamo nel pieno di un’altra puntata scoppiettante del Grande Fratello Vip 7 e stasera protagonisti della diretta sono stati Sarah Altobello e Attilio Romita. Come sappiamo negli ultimi giorni la showgirl e il giornalista si sono avvicinati particolarmente, scatenando la gelosia della compagna del Vippone. A quel punto lo stesso Romita ha deciso di allontanarsi da Sarah, cambiando del tutto atteggiamento nei suoi confronti. Ma non solo. In un confessionale Attilio ha speso durissime parole verso Sarah, affermando:

“Non potrei mai andare a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente con una compagna così “fru fru”. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche una capacità di comunicare con persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah pensa che figure”.

Attilio “ non potrei mai andare in giro come una donna come Sarah , una donna fru fru , sai che figure “ che discorso maschilista mamma mia 🥶🥶#gfvip pic.twitter.com/z21ggsBnPO — Soqquadro (@gicarestik2) December 12, 2022

Poco fa così nel corso della nuova puntata Sarah Altobello ha scoperto in diretta le parole di Attilio Romita sul suo conto, e naturalmente non è mancata la sua reazione. La showgirl infatti è rimasta molto delusa per l’accaduto e a quel punto ha preso la decisione di allontanarsi definitivamente dal giornalista. Nel mentre a prendere le difese della Vippona sono state anche Antonella Fiordelisi, Patrizia Rossetti e Sonia Bruganelli, che hanno condannato le dichiarazioni di Attilio. Ma non solo. A dire la sua è stato anche Edoardo Donnamaria, che ha preso le distanze dal suo coinquilino, criticandolo duramente.

A condannare Romita sono stati anche gli utenti sul web, che non hanno affatto gradito il comportamento del Vippone verso la Altobello. Il giornalista nel mentre come sappiamo in queste ore si è scontrato con Charlie Gnocchi al televoto e questa sera potrebbe lasciare la casa definitivamente.