Andrea Sanna | 12 Dicembre 2022

La lettera di Mimma per Attilio Romita

Attilio Romita si è reso conto di aver sbagliato nei confronti della sua compagna Mimma Fusco e ora ne sta pagando le conseguenze. In sintesi il vippone ha instaurato un bel legame con Sarah Altobello, la quale a sua volta ha manifestato interesse. La stessa però ha spiegato di non voler andare oltre per non mancare di rispetto alla dolce metà del coinquilino.

Peccato però che anche Attilio Romita ha fatto alcune esternazioni nei confronti di Sarah Altobello, che hanno lasciato tutti di stucco. Così come il bacio a stampo in stanza da letto. Insomma una situazione che sembra stare davvero stretta a Mimma. La donna sui social ha duramente attaccato il comportamento del suo fidanzato e nelle scorse ore ha scritto un nuovo sfogo dove ha ammesso di essere “ferita e delusa“.

Come preannunciato dalle anticipazioni sembrano esserci delle novità. Perché la Fusco ha inviato una lettera indirizzata a vippone. Scopriamo quindi il contenuto della lettera di Mimma per Attilio Romita:

“Ciao Attilio. Mai avrei immaginato di doverti scrivere una nuova lettera a poca distanza dalla precedente e soprattutto con un altro tenore. Sono profondamente delusa, dalla confidenza e dall’intimità che hai permesso di instaurare con un’altra in così poco tempo e con così tanta facilità. Sono bastate due moine per farti capitolare e addirittura far condizionare la tua integrità”.

Attilio Romita in rigoroso silenzio e molto cupo in volto ha ascoltato queste parole. E ancora: “Un uomo celebre per la sua sartoriale eleganza, ridicolizzato da un abbigliamento poco probabile. Ho cercato di ridimensionare l’aspetto ludico e goliardico del bacio con Patrizia e Giaele, la leccata di gamba a Oriana, ma non quello che è accaduto con Sarah”, si legge nella lettera di Mimma. Come continua? Vediamolo insieme…