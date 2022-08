Nuovo amore per l’ex di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Dopo la partecipazione a Temptation Island e tanti ostacoli affrontati, a Verissimo Anna Pettinelli era stata piuttosto vaga riguardo alla sua vita sentimentale. Nel salotto di Silvia Toffanin aveva confidato che tra lei e Stefano Macchi qualcosa si era rotto, promettendo che sarebbe tornata ospite in un’altra occasione per parlarne. Lei aveva spiegato si trattasse di una “storia molto lunga” che necessitava dunque di approfondimento.

Successivamente Anna Pettinelli ha confermato la fine della storia d’amore a S’è fatta notte, trasmissione di Maurizio Costanzo, dichiarando: “Stefano non è più mio marito. […] Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte“.

Mentre lei continua a professarsi single, sembrerebbe, almeno da alcuni indizi social, che il suo ex abbia trovato un nuovo amore. Come fa notare anche Isa & Chia, Stefano Macchi sui social, tra scatti e storie Instagram, si mostra spesso accanto alla modella Elisa D’Ospina. Lei era sposata con Andrea Alessandrini Gentili, fondatore di un’agenzia di comunicazione che si occupa di marketing e non solo. Stando a quanto emerso dal sito, però, sembrerebbe che i due non stanno più insieme.

Come dicevamo l’ex di Anna Pettinelli ed Elisa D’Ospina compaiono frequentemente e in atteggiamenti più che confidenziali sui social, tanto che in molti si sono congratulati con lei e Stefano per la nascita della nuova coppia. Ma ci sarebbero anche dei commenti che i due si scambiano, oltre all’hashtag #couple utilizzato, che fa pensare a qualcosa di più. (QUI IL POST). Ecco uno dei tanti esempi, che mostra un piccolo botta e risposta tra l due…

Scambio di messaggi tra l’ex di Anna Pettinelli, Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina

Insomma gli indizi spuntati sui social di entrambi lasciano pensare che tra Stefano Macchi e Elisa D’Ospina ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Sarà davvero così? Se sono rose….fioriranno!

