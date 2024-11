A This Is Me Elena D’Amario ricorda l’ex prof di Amici, Marco Garofalo

In puntata a This is Me Elena D’Amario ha ricordato il suo ex insegnante ad Amici, Marco Garofalo, venuto a mancare nel 2018.

Elena D’Amario e il ricordo di Marco Garofalo

Questa sera a This Is Me abbiamo avuto modo di vedere la prima puntata di celebrazione dei talenti della scuola. Dopo Emma Marrone che si è anche emozionata, Giuseppe Giofrè, anche Elena D’Amario e Irama hanno infiammato il palco.

Durante lo spazio dedicato a Elena D’Amario è stato mostrato una clip riassuntiva con i migliori momenti della sua carriera. Tra cui quando Marco Garofalo, il noto insegnante di Amici scomparso nel 2018, inizialmente aveva riservato delle critiche alla ballerina.

Secondo il suo punto di vista infatti non era sciolta abbastanza nella danza e avrebbe dovuto mostrare più sensualità. Ovviamente poi le cose sono cambiate ed Elena D’Amario è diventata un’artista con la A maiuscola. Lei stessa ha ricordato di aver incontrato a distanza di anni, prima della scomparsa, proprio il maestro Garofalo:

“Avevo 18 anni. Ero molto giovane e avevo una base sostanziosa di pudore. Con il tempo ho capito che si può fare tutto attraverso la propria cifra. Poi mi sono lasciata andare. Bisogna tenere fede a sé stessi. Il maestro l’ho incontrato 10 anni dopo e ci siamo fatti una risata. Lui mi ha fatto i complimenti per la mia carriera. Ci siamo abbracciati e salutati. È stato un bel momento”.

Ancora oggi Elena D’Amario ha ricordato la perdita dell’insegnante e si è detta molto dispiaciuta di non averlo più tra noi. I suoi insegnamenti certamente le sono serviti per andare avanti nella sua carriera.

Spazio poi per l’esibizione della D’Amario sulle note della sigla di The Mask.

Il ricordo

Successivamente in studio è entrata anche la moglie del compianto Marco Garofalo, Rosa. Lei così come Elena D’Amario ha ricordato suo marito, spendendo delle bellissime parole per il noto coreografo:

“Lui era legatissimo ad Amici. L’ultima lezione l’ha fatta qui prima di andare via. Era molto simpatico, anche se lo chiamavano ‘orso’ perché severo nel lavoro”.

E ancora la moglie ha aggiunto: “Lui era questo e ci ha sempre detto di non piangere e ricordarlo con il sorriso. È stato un bravissimo papà. Numero uno”