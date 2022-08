Anna Pettinelli lancia una frecciatina ad Arisa dopo la sostituzione ad Amici?

1 La strana frase di Anna Pettinelli

Tra poco più di un mese inizierà la nuova stagione di Amici, arrivato alla ventiduesima edizione. E ormai da molti mesi si parla di cosa vedremo. A tal proposito molto fa discutere il cambio dei professori. Sì perché, ormai sembra del tutto certo, per quanto riguarda il canto un insegnante se ne andrà e al suo posto ci sarà un grande ritorno. Stiamo parlando di Anna Pettinelli e Arisa.

Secondo quanto si vocifera già da molto tempo, la speaker radiofonica non sarà più in cattedra, mentre Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini sono confermatissimi. Ma la cosa davvero sconvolgente è che al suo posto tornerà Arisa. La cantante era stata professoressa nell’edizione numero 20 del talent. Poi non aveva accettato il rinnovo per motivi legati al suo lavoro di cantante. Ci ripensò, ma ormai era troppo tardi e Maria De Filippi aveva già fatto diversamente.

Come sappiamo Arisa è poi finita in Rai partecipando a Ballando con le stelle e vincendo l’edizione insieme al ballerino Vito Coppola. E così con Milly Carlucci ha continuato un percorso lavorativo facendo anche uno dei giudici nel programma Il cantante mascherato. Ma ora Arisa sembra tornare all’ovile al posto appunto di Anna Pettinelli. E quest’ultima, secondo Dagospia, non avrebbe preso benissimo la novità.

Dal punto di vista social o con comunicato ufficiale Anna Pettinelli non ha parlato di questo presunto addio ad Amici e sostituzione con Arisa. Ma Roberto D’Agostino è venuto a sapere di una dichiarazione della speaker che sa tanto di frecciatina alla cantante. Ecco cosa si legge sul suo portale:

“Arisa, dopo essersi mostrata nuda sui social, come si sa rientra ad Amici dopo esser stata alla corte di Milly Carlucci. A criticare il suo comportamento è Anna Pettinelli che ha lanciato una chiarissima battuta alla cantante senza farne il nome. ‘Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite’ . Ma come mai Maria De Filippi ha deciso di fare a meno della Pettinelli e di Veronica Peparini?”

E sì, se ve lo eravate perso, anche Veronica Peparini non farà più parte di Amici, ma lei ha già commentato la notizia. Ecco cosa aveva detto…