Anna Pettinelli minacciata di morte da parte dei fan di un allievo di Amici

1 Le minacce ad Anna Pettinelli

Il programma Amici sicuramente è molto seguito e ogni anno si scatenano divisioni tra il pubblico su chi tifa un allievo o un altro. Così come ci sono simpatie e antipatie per un professore o per un altro. Negli anni i commenti sono sbarcati sui social e non sempre si limitano ad un pensiero senza cadere nella cattiveria e volgarità. Ne sanno qualcosa tanti ragazzi passati nel programma e sempre più spesso ci deve fare i conti anche Anna Pettinelli.

La speaker radiofonica più volte racconta a RDS (emittente in cui lavora) di essere presa di mira con messaggi negativi finendo spesso in tendeza su Twitter. Ma quello che ieri ha rivelato a La Vita in Diretta ha dell’incredibile. La Pettinelli è ospite fissa della trasmissione di Rai 1 e proprio qui, come riporta il sito Il Vicolo delle news, ha detto di aver ricevuto minacce di morte via social da parte di alcuni fan di un cantante di Amici. Il motivo? Avergli dato un voto basso.

La prof della scuola di Maria De Filippi non ha specificato quale fosse questo cantante di cui queste persone si dicono fan. Ma il pubblico ha iniziato a fare delle supposizioni. Lo scorso anno ha dato voti bassi, ma più che altro venivani mostrati i suoi commenti. E comunque in generale non ha dato voti troppo bassi.

Il pensiero è quindi andato all’edizione attualmente in onda e da questo molti pensano che i fan siano quelli di LDA. Come sappiamo, sin dall’inizio Anna non ha visto di buon occhio Luca e non ha mai cambiato idea. Più di una volta lo ha messo in sfida e proprio nell’ultima puntata, quella di domenica 21 novembre, gli ha dato 0 per la sua cover.

Ovviamente queste sono solo supposizioni e non sappiamo a cosa si riferisse davvero la Pettinelli.

Intanto ecco cosa è successo proprio negli ultimi giorno tra Anna Pettinelli e LDA…