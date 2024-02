NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2024

Chiara Ferragni

Dopo la notizia che Chiara Ferragni sarà ospite a Che Tempo Che Fa, il Codacons minaccia il sequestro della trasmissione, qualora l’intervista non dovesse essere annullata.

Il Codacons ancora contro Chiara Ferragni

Non si parla d’altro che di Chiara Ferragni oggi. Questa mattina infatti Dagospia ha lanciato una nuova bomba sui Ferragnez, rivelando la presunta rottura definitiva. Pare infatti che Fedez da qualche giorno abbia lasciato la casa di CityLife e che non vi abbia più fatto ritorno. Come se non bastasse poche ore fa è stato annunciato che l’imprenditrice digitale domenica 3 marzo arriverà ospite a Che Tempo Che Fa, per un’intervista con Fabio Fazio. Secondo i più dunque l’influencer per la prima volta potrebbe parlare di quello che starebbe accadendo con suo marito e i fan si stanno preparando al peggio. Tuttavia non poteva mancare la polemica.

A seguito della notizia che la Ferragni sarà a Che Tempo Che Fa, a intervenire è stato il Codacons, che ancora una volta si scaglia contro l’imprenditrice. L’associazione, con un comunicato ufficiale, ha infatti espressamente richiesto l’annullamento dell’intervista, affermando: “Appare di per sé inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio ad un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini, un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani”.

Ma non è finita qui. Qualora Fabio Fazio e i vertici della rete non dovessero annullare l’ospitata di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, il Codacons è pronto ad agire. L’associazione infatti ha minacciato di richiedere il sequestro della trasmissione nel caso in cui le trattative con l’imprenditrice digitale dovessero andare avanti.

Attualmente né Fabio Fazio né l’azienda hanno commentato il comunicato del Codacons e al momento l’intervista di Chiara resta confermata. Ma cosa rivelerà l’influencer nel salotto di Che Tempo Che Fa?