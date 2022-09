1 L’indiscrezione su Anna Pettinelli

Per diversi anni come sappiamo Anna Pettinelli ha ricoperto il ruolo di professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi. Tuttavia sembrerebbe, secondo le insistenti voci di corridoio, che quest’anno la speaker radiofonica non tornerà per la nuova edizione del talent show. Stando a quanto si mormora pare che a prendere il posto della Pettinelli sia Arisa, che dopo una breve pausa avrebbe deciso di tornare all’interno della trasmissione. Ciò nonostante sembrerebbe che per l’ex volto di Temptation Island Vip stiano per arrivare delle importanti novità.

Stando a quanto ha svelato TvBlog in esclusiva, sembrerebbe che Anna Pettinelli, nonostante l’addio ad Amici, potrebbe avere un nuovo programma con Maria De Filippi! Attualmente però non si conoscono ancora i dettagli di questo progetto Fascino. Non è escluso tuttavia che la trasmissione possa andare in onda proprio sulla piattaforma streaming WittyTv. Questo quanto si legge in merito:

“La Pettinelli è stata esclusa nuova edizione del talent show (sarà sostituita dal ritorno di Arisa). Ma secondo nostre informazioni a quanto pare non starà con le mani in mano. Oltre le presenze in qualità di opinionista a La vita in diretta, voci riferiscono sia in ballo un nuovo programma Fascino affidato alla conduttrice ed ex insegnante. Programma sulla quale al momento si hanno pochi dettagli, ma potrebbe esserci. Un ulteriore dettaglio che va ad arricchire questa indiscrezione è che la trasmissione potrebbe andare in onda su una delle reti Mediaset. Non è da escludere possa trattarsi di un contenuto per Witty TV, la principale piattaforma web che mette a disposizione tutti i contenuti dei programmi Fascino, sia televisivi che esclusive web”.

Non resta che attendere dunque per scoprire quale sarà il futuro di Anna Pettinelli. Nel mentre la speaker solo qualche settimana fa è stata ospite del format Un Caffè Con… di Lorella Cuccarini, dove ha parlato proprio di Maria De Filippi. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.