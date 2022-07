Secondo le recenti indiscrezioni Anna Pettinelli non sarà ad Amici 22 come professoressa. Al suo posto Arisa.

Anna Pettinell lascia Amici 22?

Mancano all’incirca due mesi al debutto ufficiale di Amici 22, tuttavia la grande macchina del talent show è già in movimento. Da settimane intanto circolano numerose indiscrezioni sulla nuova edizione del programma, in particolare per quanto riguarda il cast di professori. Come sappiamo solo di recente a confermare il suo ritorno come professoressa di canto è stata Lorella Cuccarini, che per il terzo anno di fila farà parte della trasmissione. Ma non solo. Pochi giorni fa infatti TvBlog ha annunciato il ritorno di Arisa, che sembrerebbe essere pronta a riprendere il suo ruolo. Tuttavia questa indiscrezione ha aperto diversi scenari.

Il presunto ritorno della cantante infatti sta a significare che uno degli insegnanti potrebbe non essere riconfermato per Amici 22. Adesso a fare chiarezza è sempre TvBlog. Il noto portale fa sapere che Arisa dovrebbe prendere il posto di Anna Pettinelli, che dunque non farà ritorno per la prossima edizione del talent show. La speaker radiofonica di conseguenza lascerebbe la trasmissione dopo diversi anni. Questo quanto si legge in merito:

“Stando a quanto ci risulta Arisa prenderà il posto di Anna Pettinelli fra i professori di canto. In questo ci aiuta anche un annuncio fatto recentemente dalla stessa Lorella Cuccarini presso i suoi profili social, dove ha confermato la sua permanenza ad Amici come professoressa di canto anche per la prossima edizione del popolare talent show di Canale 5. Anna Pettinelli dunque, dopo alcune stagioni lascerebbe Amici di Maria De Filippi”.

Cosa accadrà dunque? Arisa prenderà davvero il posto di Anna Pettinelli ad Amici 22? Precisiamo che al momento si tratta solo di indiscrezioni e solo nel corso delle prossime sapremo ufficialmente da chi sarà composto il cast di professori della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

Novella 2000 © riproduzione riservata.