Anna Pettinelli per la prima volta si congratula con Sarah: “Sei stata al di sopra delle aspettative” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Amici 23

Dopo mesi e mesi di attesa Sarah Toscano ha finalmente ricevuto i complimenti di Anna Pettinelli, che l’ha sempre criticata e non l’avrebbe fatta entrare nella scuola di Amici 23.

I complimenti a Sarah Toscano

Lo sappiamo bene cosa ha sempre pensato Anna Pettinelli di Sarah Toscano. Fin da quando ha superato i provini non ha mai fatto mistero del fatto che non la piacesse e non la trovasse abbastanza originale, inoltre non sono mancate critiche alla sua voce, secondo lei, troppo nasale.

Tuttavia Sarah in questi mesi ha lavorato sodo e il suo nuovo singolo “Sexy Magica” l’ha consacrata come una delle allieve più amate di Amici 23. La giovane cantante ha fatto passi da gigante e ad accorgersene è stata anche la Pettinelli. La maestra di canto, infatti, le ha fatto i complimenti: ma che cosa è successo?

Il tutto ha avuto luogo nel momento in cui è stato presentato il guanto di sfida tra Sarah e Martina basato sull’estensione vocale. La canzone scelta è stata “This is Me“, ma questo guanto ha portato a una dura lite tra Anna e Lorella Cuccarini. In questo frangente hanno detto la propria opinione anche Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, che ha tentato di calmare le acque.

È stata un'esibizione maestosa, non è stata solo meglio di Martina ma ha completatamente brillato

Saretta come sono fiera di averti sostenuto dall'inizio 🥹✨#amici23pic.twitter.com/0uRd0NI61i — Mina (@Minaxxxx16) May 4, 2024

Tuttavia Anna Pettinelli ha ammesso che Sarah Toscano in questo caso le è piaciuta perché anche lei ha notato un netto miglioramento rispetto al passato: “Sei stata brava, al di sopra delle aspettative“.

Anche voi avete notato i passi in avanti fatti dalla concorrente? Siete sempre stati suoi sostenitori oppure avete cambiato idea nel corso del tempo? Fateci sapere la vostra opinione!