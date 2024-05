Anna Pettinelli, scoppia una furiosa lite con Malgioglio e Lorella: “Ti sembra normale questa sfida?”

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Amici 23

Nel corso della serata Lorella Cuccarini ha avuto un’accesa discussione con Anna Pettinelli in seguito a un guanto di sfida tra Martina e Sarah.

La lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

La settima puntata del Serale di Amici 23 si è aperta con un’esibizione molto sexy di Giuseppe Giofré insieme a Francesca Tocca, per poi passare a una confessione da parte ci Cristiano Malgioglio sul proprio passato. La puntata poi è andata avanti ed è stato il turno di un guanto di sfida tra Sarah e Martina. Nel mentre però è scoppiata una forte discussione tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Il compito si basava sull’estensione vocale, ovvero una delle doti più evidenti per quanto riguarda l’allieva della Pettinelli. Secondo la Cuccarini il test è stato pensato proprio per cercare di mettere in difficoltà Sarah, che a suo parare se l’è invece cavata egregiamente:

“Dove sta scritto che fuori di qui puoi avere successo solo con l’estensione e con la voce potente. Tre quarti della musica che metti in radio ti farebbe schifo, se fosse così. Anna, secondo me non stai facendo bene a Martina. Ti sembra una cosa normale fare un guanto estensione?”.

Poco prima era partito anche un confronto con Cristiano Malgioglio. A mitigare gli animi ci ha pensato Michele Bravi, che è intervenuto per consigliare ad Anna di non osannare Martina solo come voce perché non le fa bene. Questo battibecco è andato avanti ancora per un po’ fino a quanto non è stato dato il giudizio e a vincere è stata Martina.

Ovviamente, come sostenuto spesso anche dalla Cuccarini, i guanti vanno accettati praticamente sempre per mettersi alla prova e per capire quali sono i propri limiti e i propri punti di forza. Di conseguenza non si pente della scelta fata e ha affermato di sentirsi orgogliosa di Sarah e il suo percorso.

