1 Parla Anna Pettinelli

In queste ore Anna Pettinelli è stata ospite del format “Un Caffè Con…” di Lorella Cuccarini e nel corso della chiacchierata le due hanno affrontato diversi argomenti. La speaker radiofonica ha rivissuto gli inizi della sua carriera, e naturalmente non ha potuto fare a meno di parlare di sua figlia. Immancabile l’argomento Amici, e Lorella ha così chiesto ad Anna, che nel mentre non farà ritorno per la prossima edizione del talent show, di svelare quali sono le migliori qualità di Maria De Filippi. La Pettinelli non ha avuto dubbi e così a quel punto ha affermato:

“Maria ha sempre ragione. Questa è una cosa che a me rode. Quando dice una cosa, lei la vede prima di te. Ha sempre ragione. È una psicologa. Sa dove andrai tu, sa dove andranno i ragazzi, sa come prenderli, è un fenomeno. Se avessi un problema insormontabile Maria la chiamerei e le chiederei cosa farebbe. Tengo conto della sua opinione. Questa è la grande forza di Maria. Poi è perfezionista, puntigliosa, ma se non fosse così non sarebbe dov’è. Ti rendi conto di quanto lavora? Non so come faccia a vivere. Gioca a padel. Ma quando? Alle 5 del mattino?”.

Ma non solo. Successivamente infatti Anna Pettinelli ha anche parlato delle liti con Rudy Zerbi, affermando come non ci sia nulla di studiato o preparato. Queste le sue dichiarazioni:

“La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Tu lo sai che è vero. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune”.

Nel corso della chiacchierata con Lorella Cuccarini, Anna ha anche parlato della sua esperienza a Temptation Island Vip e ha svelato un retroscena inedito. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.