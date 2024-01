Anna Pettinelli sbotta dopo l’ennesima lamentela di Ayle: “Non voglio sentirti fiatare” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Gennaio 2024

Nel daytime di oggi pomeriggio Ayle è stato sgridato ancora una volta da Anna Pettinelli. Questa volta perché lo studente si è lamentato delle assegnazioni che gli sono state date.

Anna Pettinelli sgrida Ayle

Nel daytime di oggi, oltre che conoscere l’identità delle due nuove allieve di canto, abbiamo assistito anche alle lamentele di Ayle. Lo studente non era soddisfatto completamente delle assegnazioni che gli sono state date da Anna Pettinelli. Per tale ragione ne ha parlato con lei, ma la professoressa gli ha fatto cambiare idea.

O almeno così sembrava, in quanto successivamente lo abbiamo visto parlare con Petit affermando di voler proseguire con la sua richiesta. Una volta in studio con la coach, quindi, ha domandato se potesse essere possibile aggiungere una canzone alle due già concordate. Ed è proprio a questo punto che dall’alto si è diffusa la voce della Pettinelli:

“Io capisco tutto tranne i capricci. Tu sei entrato e non eri convinto dei pezzi… Ficcati in quella testa dura una cosa: quello che viene fatto da adesso in poi viene fatto per preparare te a un orizzonte più largo, va bene?

Non voglio sentirti fiatare. Questa è tutta energia che va via. Sei capace di rispettare le regole, chinare la testa e lavorare? Ci vuoi arrivare al Serale o no? Non ribattere. Basta, è chiaro?”.

Ayle non è convinto di alcune sue assegnazioni e la prof Pettinelli venuta a conoscenza di questa situazione decide di parlare con lui #Amici23

Alla fine Ayle si è scusato ma in seguito ha parlato con una coach del suo sentirsi perso. Sente come se non fosse migliorato dal giorno del suo arrivo ad Amici 23 ed è scoppiato in lacrime per questo. Uscito dalla sala ha incrociato Sarah che ha tentato di consolarlo, ma l’allievo si è divincolato e se n’è andato.

Vedremo se riuscirà a capire le parole di Anna Pettinelli e a ritrovare la sua strada in modo da arrivare al Serale.