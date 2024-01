Kia e Nahaze sono le due nuove allieve di canto di Amici 23 (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Gennaio 2024

Amici 23

Questo pomeriggio sono entrate due nuove allieve di canto dentro la scuola di Amici 23. Si tratta di Kia e di Nahaze: ecco le loro reazioni.

Due nuove allieve ad Amici 23

Nel daytime di oggi, 16 gennaio 2024, di Amici 23 abbiamo assistito all’ingresso di due nuove allieve. come ben sappiamo Mew e Matthew se ne sono andati per motivi personali e probabilmente anche per tale ragione Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno domandato di poter far entrare due studentesse.

La prima è Kia che già il pubblico del talent aveva conosciuto in una sfida di qualche settimana fa con Martina. Ha portato un brano davanti alla commissione al completo dei professori e per passare avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei “sì”. Una volta completata la performance è andata in sala relax dove è stata raggiunta dalla Cuccarini, ovvero la maestra che l’ha fortemente voluta.

Grazie al voto unanime di tutti i professori Kia entra ufficialmente nella scuola di #Amici23 ed è una nuova allieva della prof Cuccarini! pic.twitter.com/NoprkiK6rt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 16, 2024

Tutti gli insegnanti all’unanimità hanno deciso di averla nella scuola di Amici 23 e per tale ragione, una volta rimasta sola, ha chiamato la madre in lacrime per la gioia: “Sono molto contenta, non ci credo. Non me l’aspettavo“.

In seguito è stata Anna Pettinelli a presentare la cantante che avrebbe voluto fare entrare nella scuola. Si tratta di Nathalie, in arte Nahaze, ragazza per metà italiana e per metà inglese. Anche lei ha convinto i professori e per questo ha ottenuto il banco tanto agognato. “Benvenuta e brava“, ha esclamato Anna andandola ad abbracciare per darle la maglia.

Grazie alla maggioranza di Sì dei professori per Nahaze il sogno di entrare nella scuola di #Amici23 è realtà! pic.twitter.com/EWC85iiJZ6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 16, 2024

Successivamente abbiamo visto Kia e Nahaze entrare nella casetta per sistemare le proprie cose e conoscere tutti gli altri concorrenti di Amici 23. Questo per loro è l’inizio di un duro ma sicuramente soddisfacente percorso che, speriamo, le possa portare fino al Serale.

Vi terremo informati sui loro progressi mano a mano che passeranno le settimane.