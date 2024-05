Anna Pettinelli scrive una dolce dedica a Martina dopo la sua eliminazione (FOTO)

Spettacolo

Ieri sera, durante la settima puntata del Serale di Amici 23, Martina è stata eliminata. A distanza di poche ore la sua ex insegnante Anna Pettinelli le ha scritto una dolce dedica sui social.

La dedica di Anna Pettinelli

Il pubblico sintonizzato sulla settima puntata di Amici 23 ha scoperto ieri notte che Martina ha dovuto abbandonare la scuola per sempre a un passo dalla finale. Nel corso dell’appuntamento Anna Pettinelli l’ha difesa con le unghie e con i denti, discutendo animatamente con Lorella Cuccarini e i giudici.

Inoltre si è anche commossa durante il guanto di sfida contro Sarah Toscano. Questo perché la sua allieva si è esibita sulle note di “This is Me” per dimostrare le sue ormai note doti vocali e la professoressa ha affermato: “Sì, mi commuovo perché non le viene riconosciuto ciò che merita“.

E infatti è proprio così che Anna Pettinelli ha voluto salutare Martina: sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video in cui di sottofondo sentiamo proprio la versione originale di tale brano. Nel filmato, di cui vi lasciamo un’immagine qui sotto, vediamo una serie di fotografie in cui Anna e Martina si abbracciano e alla fine compare anche Raimondo Todaro. In sovraimpressione la scritta: “Vola alto Martina. Sei fantastica“.

Sicuramente sentiremo ancora parlare della giovane cantante, che nel frattempo ha ringraziato Anna Pettinelli e tutti coloro che hanno lavorato accanto a lei ad Amici :

“Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i professionisti e la redazione in generale.

Riesco a gestire meglio il palco perché mi muovo di più, prima mi vergognavo. Sono migliorata tanto nell’interpretazione delle canzoni in italiano. La cosa più difficile è fare i conti con la realtà. Sono felice di essermi sbloccata”.

Prossimamente vedremo cosa le riserverà il futuro ora che è pronta a vivere la sua vita fuori dal talent.