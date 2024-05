Amici 23, le prime parole di Martina dopo l’eliminazione

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Maggio 2024

Amici 23

Alla fine della puntata di Amici 23 è stato pubblicato un video in cui Martina ha parlato per la prima volta dopo l’eliminazione

Alla fine della settima puntata del Serale di Amici 23 Martina ha potuto parlare per la prima volta dopo l’eliminazione.

Le parole di Martina dopo l’uscita da Amici 23

Finalmente ha avuto fine la settima puntata del Serale di Amici 23 e l’appuntamento è stato ricco di amozioni. Tramite le manche abbiamo visto che gli eliminati provvisori sono stati Dustin, Mida e Martina. Il giovane cantante napoletano si è salvato per primo e alla fine sono rimaste solo le due allieve. Entrambe si sono esibite con i loro cavalli di battaglia e in seguito sono state mandate in casetta da Maria De Filippi.

Qui Martina ha scoperto di dover abbandonare per sempre il talent di Canale 5 e di lì a poco è stato pubblicato il video, su WittyTV, delle sue prime parole:

“Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i professionisti e la redazione in generale.

Riesco a gestire meglio il palco perché mi muovo di più, prima mi vergognavo. Sono migliorata tanto nell’interpretazione delle canzoni in italiano. La cosa più difficile è fare i conti con la realtà. Sono felice di essermi sbloccata”.

Siamo sicuri che la carriera di Martina dopo Amici 23 sarà piena di successi. Ovviamente non sarà facile, ma mettendoci lo stesso impegno mostrato nella scuola il suo futuro sarà molto luminoso.