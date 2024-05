Fiorello resta in Rai ma dice addio a Viva Rai 2

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Maggio 2024

In queste ultime ore Fiorello ha parlato del suo futuro lavorativo rivelando se passerà al NOVE e quale saranno le sorti di Viva Rai 2.

Le parole di Fiorello

Dopo il passaggio di Amadeus sul NOVE si è molto parlato di un possibile addio alla Rai anche da parte di Fiorello. Tutti sanno che i conduttori sono molto amici e lo hanno dimostrato nel corso degli ultimi cinque anni grazie ai vari Festival di Sanremo. Per tale ragione si vociferava che anche il comico potesse firmare con Discovery dopo l’estate.

Qualche settimana fa però, rimanendo sul vago, ha voluto chiarire che lui e Amadeus sono due persone diverse con le proprie vite, di conseguenza non è detto che anche lui avrebbe lasciato la Rai:

“Vorrei ricordare che io e Amadeus siamo due persone distinte. Siamo molto amici, ma abbiamo vite diverse. Chi mi conosce sa che io, purtroppo, ho già un contratto, lo ripeto, col mio divano. Dal 10 maggio, chi mi vuole sa dove trovarmi“.

E Fiorello sembra essere rimasto di questa idea perché nel corso di una chiacchierata con AdnKronos ha rivelato di non avere intenzione di salutare l’azienda: “Andare alla Nove? E perché? Io non mi muovo, non lascio la Rai“. Tuttavia, a meno di ripensamenti all’ultimo secondo, ha messo in chiaro che quella corrente sarà l’ultima edizione di Viva Rai 2:

“Dopo Viva Rai2, che chiude il 10 maggio, dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta. Quando? Tra un mese, 6 mesi, un anno o mai. Non lo so, chi può dirlo?”.

Rimangono quindi solo cinque puntate, con un finale imperdibile: tra gli ospiti troveremo infatti Jovanotti e Amadeus. Non ci resta che accomodarci e goderci gli ultimi sketch che ci offrirà Viva Rai 2, programma capace di riunire quasi un milioni di telespettatori ogni mattina dal dicembre 2022.