Vincenzo Chianese | 8 Febbraio 2024

Con un post sui social, Anna Pettinelli stronca il Festival Sanremo per il trattamento riservato a John Travolta

Ieri sera ad arrivare come ospite al Festival di Sanremo 2024 è stato John Travolta, che è stato protagonista di una simpatica gag comica. Tuttavia Anna Pettinelli ha stroncato l’organizzazione per il trattamento riservato all’attore.

Le parole di Anna Pettinelli

Sappiamo bene che nella settimana di Sanremo l’Italia intera si ferma e tutti seguono il Festival della canzone italiana con grande passione. Anche diversi volti noti dello spettacolo stanno commentando quello che accade all’Ariston e in queste ore a dire la sua è stata Anna Pettinelli. Come abbiamo visto, ieri sera nel corso della seconda serata della kermesse musicale ad arrivare come ospite sul palco è stato John Travolta, da anni uno volti più amati del cinema internazionale. Nel corso della diretta il celebre attore si è prestato a una divertente gag con Amadeus e Fiorello e i tre hanno ballato il celebre “ballo del qua qua”.

Tuttavia sembrerebbe che non tutti abbiano apprezzato la performance e sui social non sono mancare aspre critiche. A intervenire è stata anche la stessa Anna Pettinelli, che con un tweet pubblicato sul suo profilo ha stroncato il Festival di Sanremo per il trattamento riservato a John Travolta, che secondo il suo pensiero avrebbe meritato di più. Queste le dichiarazioni della speaker radiofonica, che naturalmente nel giro di pochi minuti hanno fatto il giro del web:

“Abbiamo pagato un botto John Travolta per fargli ballare il ballo del qua qua? Che tristezza. Chissà cosa penserà di noi. Che siamo co**oni”.

Abbiamo pagato un botto John Travolta per fargli ballare il ballo del qua qua ? Che tristezza. Chissà cosa penserà di noi. Che siamo cojoni! #Sanremo2024 — anna pettinelli (@annapettinelli) February 7, 2024

Le parole di Anna Pettinelli sull’ospitata di John Travolta a Sanremo 2024 hanno acceso il dibattito sui social. In molti infatti hanno condiviso le dichiarazioni della professoressa di Amici di Maria De Filippi. Tanti altri invece hanno trovato la gag simpatica, piacevole e leggera e hanno gradito la scenetta dell’attore con Amadeus e Fiorello.