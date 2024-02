Sanremo

Nicolò Figini | 8 Febbraio 2024

Annalisa Sanremo 2024

Annalisa ha raggiunto un nuovo e incredibile record grazie alla sua canzone “Sinceramente“, presentata al Festival di Sanremo 2024.

Nuovo record per Annalisa

Nonostante Annalisa abbia ricevuto alcune critiche per il suo nuovo brano, come quella ricevuta da parte di Anna Pettinelli, ha riscosso allo stesso tempo un enorme successo. “Sinceramente” è davvero piaciuta al pubblico, ai giornalisti e anche alle radio, e la prova sta nel fatto che si è piazzata per due sere consecutive nella Top 5 a fine serata.

Il video ufficiale pubblicato su YouTube ha ricevuto mezzo milione di visualizzazioni nelle prime dodici ore dal rilascio. Per tale motivo si è classificato al secondo posto nella classifica che comprendere le views ottenute dai brani provenienti da Sanremo 2024. Ma in questa giornata ha ottenuto un altro grandioso record per quanto riguarda la sua posizione in classifica.

Qui sotto possiamo vedere uno stralcio del video all’interno del quale ha deciso di inserire tutti e tre i suoi alter ego provenienti dai brani precedenti: “Bellissima“, “Mon Amour” e “Ragazza sola“. Ma qual è la vetta raggiunta da Annalisa? La sua “Sinceramente” ha debuttato al secondo posto (con 1.649.855 di ascolti) nella Top200 di Spotify. Come se non bastasse è diventato anche il brano di una donna più ascoltato (da sempre) nelle prime 24 ore.

#Sinceramente di @NaliOfficial debutta #2 con 1,649,855 di ascolti nella top200 di spotify. È il brano di una donna più ascoltato nelle prime 24 di sempre.#Annalisa #Sanremo2024 pic.twitter.com/pKSGQIYt24 — ANNALISA News (@AnnalisaNews) February 8, 2024

Pare, inoltre, che nella classifica globale la cantante si sia piazzata al posto numero 75 con 1.813.791 di stream. Insomma, il successo dell’ex allieva di Amici non accenna a fermarsi e anche questo record ne è la prova. Adesso il pubblico non vede l’ora di capire che cosa accadrà nel prossimo futuro e quale posizione si conquisterà nella classifica finale del Festival di Sanremo 2024.

Noi vi terremo aggiornati per tutto il corso della kermesse.