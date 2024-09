Una grandissima sorpresa quella che ha ricevuta una piccola fan di Anna e un grande gesto da parte della cantante. La protagonista del video è una bambina malata di leucemia che fa live su TikTok e appunto fan della nota artista. Il momento della sorpresa ha commosso tutto il web.

La sopresa della cantante Anna a una fan malata di leucemia

Su TikTok c’è una bambina di nome Cecilia malata di leucemia che fa video e live per passare il tempo e scambiare chiacchiere con altri utenti. La piccola è una grande fan di Anna, cantante che sta avendo un grandissimo successo specialmente con la canzone dell’estate 30 gradi.

La piccola Cecilia ha più volte espresso il suo amore verso l’artista e la voglia anche di incontrarla, ma non c’è mai riuscita. Ecco che quindi la cantante ha deciso di farle una bellissima sorpresa con la complicità dei famigliari della bambina.

E così ieri Cecilia ha fatto una live su TikTok mentre cantava e ballava con alcuni membri della sua famiglia la canzone 30 gradi. Rivolta verso la fotocamera del suo cellulare e con lo zainetto in mano dov’è contenuta la sacca della flebo, Cecilia si è messa a cantare e ballare. Improvvisamente alle sue spalle arriva Anna con in mano un peluche di Hello Kitty e si mette a cantare e ballare anche lei.

La piccola fan si accorge subito dallo schermo del cellulare della presenza della sua cantante preferita e rimane sconvolta. Si volta e corre ad abbracciarla. Come si vede nel video qui sotto, le due rimangono abbracciate a lungo con la bambina completamente incredula.

Il video ha ricevuto tantissimi commenti e ha fatto il giro del web commuovendo tanti utenti che si sono anche complimentati con la cantante per il bellissimo gesto.