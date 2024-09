Sta per tornare in onda su Rai1 la nuova stagione di Domenica In che vede nuovamente alla conduzione l’amatissima Mara Venier. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, rispondendo a una domanda, la presentatrice ha sveltato qual è stato l’ospite più difficile che ha avuto.

Naomi Campbell avrebbe messo in difficoltà Mara Venerie a Domenica In

Domenica In è una trasmissione talmente tanto amata dal pubblico che ha continuato ad andare in onda per tutta l’estate con il meglio delle puntate che ci sono state nella stagione 2023/2024. La nuova edizione sta per ripartire su Rai1 e alla conduzione troviamo ancora una volta Mara Venier, amatissima dai telespettatori.

Ma a quanto pare questa sarà davvero la sua ultima edizione, perché il problema all’occhio è più complicato di quanto ci si aspettasse. La conduttrice ha ha infatti dichiarato al Corriere della Sera: “Anche quest’anno avevo deciso di non farla più, ma non so dire di no. Questa però sarà davvero l’ultima, anche se lo dico da sei anni. Giuro: questa è l’ultima, è una promessa che faccio prima di tutto a me stessa”.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni della seconda puntata di Bake Off Italia 12

Parlando di Domenica In, appunto, ci saranno dei cambiamenti. Infatti non saranno più le interviste a rappresentare il pilastro fondamentale del programma, ma ci saranno contenuti diversi e più in linea con l’attualità. “Ormai ho intervistato tutti quelli che c’erano da intervistare, anche ripetutamente”, ha dichiarato Mara Venier. E a proposito di interviste, le è stato chiesto quale sia stato l’ospite più difficile in tutta la sua carriera.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, svelati le tentatrici e i tentatori della nuova edizione

“Beh, Naomi Campbell è stata insospportabile”, ha risposto la conduttrice al Corriere della Sera spiegando poi il motivo. “Non voleva rispondere a niente, è arrivata con 8 ore di ritardo e a ogni domanda continuava a ripetere ‘is my privacy’. Le avevamo dato 40 milioni di lire, e due risposte dammele no?!”.