1 Il nuovo amore di Anna Tatangelo

Sono passati diversi mesi da quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, dopo un lunghissimo amore, si sono ufficialmente separati. I due cantanti hanno però già voltato pagina, e sono rimasti in ottimi rapporti anche per il bene del loro figlio Andrea. Mentre l’artista partenopeo si è legato a Denise Esposito, di 26 anni più giovane e dalla quale aspetta un figlio, la Tatangelo si è avvicinata al rapper Livio Cori. Da mesi infatti si parla della conoscenza che coinvolge i due. Tuttavia fino a qualche settimana fa Anna negava di aver iniziato una relazione col collega, e in una recente intervista ha affermato:

“Innamorata è un parolone, però sto bene. Posso solamente dire che sto bene. Me la voglio vivere con calma, questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo“.

Adesso però sembrerebbe che le cose siano del tutto cambiate. Poco fa infatti, sui social, Anna Tatangelo ha pubblicato la prima foto ufficiale insieme a Livio Cori, segno dunque che i due hanno deciso di uscire finalmente allo scoperto. Nello scatto la coppia appare raggiante, complice e in sintonia, e sembrerebbe che l’artista di Sora abbia ritrovato la serenità dopo la fine dell’amore con Gigi D’Alessio. Questa l’immagine che sta già facendo il giro del web:

Nel mentre solo qualche settimana fa abbiamo appreso dell’arrivo del nuovo figlio di Gigi. Ma come ha reagito Anna alla notizia? Andiamo a rivedere quello che sarebbe accaduto.