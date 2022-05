1 Livio Cori e Anna Tatangelo di nuovo insieme?

Un mese fa avevamo riportato la notizia secondo la quale Livio Cori e Anna Tatangelo avevano deciso di interrompere la loro relazione. Nessuna spiegazione da parte dei due diretti interessati per i propri fan. I due non si sono mai aperti sulla questioni. Ci si aspettava, infatti, che presto sarebbero anche diventati marito e moglie:

Anna Tatangelo con l’anello di fidanzamento. Una veretta di diamanti con un solitario. Una promessa di matrimonio. Un legame, quello con Livio Cori, che profuma di nozze… La conduttrice di “Scene da un matrimonio “, presto di nuovo in onda su Canale 5, a cena con il suo uomo mostra l’anello di fidanzamento. Dopo la storia con Gigi D’Alessio durata 15 anni circa, Anna ha trovato un nuovo amore e potrebbe davvero arrivare presto all’altare. Sarebbe la prima volta per entrambi.

Forse, però, non tutto è perduto. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, infatti, Anna e Livio sarebbero tornati insieme. Tuttavia la cantante avrebbe anche lanciato un ultimatum e posto una condizione ben precisa. Questo scrive anche il sito Gossip e TV: “Dopo un mese di stop Anna ha ripreso la relazione con Livio. Ma i patti sono chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì“.

Ad aggiungere qualche dettaglio ci ha pensato anche l’influencer Deinaira Marzano. Nelle sue Stories Instagram, infatti, ha rivelato: “[…] Per un mese si erano lasciati perché a lui era stato proposto di partecipare a un reality, di cui non so il nome“. Ad ogni modo il sereno sembrerebbe essere tornato tra loro. Non ci resta che attendere conferma dalla coppia. Infatti, Livio aveva già in passato invitato i follower a fidarsi solo delle parole che dicono lui o Anna…