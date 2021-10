Anna Tatangelo a Verissimo parla di Gigi D’Alessio

Nel pomeriggio odierno è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Dei tanti ospiti che Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio anche Anna Tatangelo. La cantante di Sora ha avuto modo di affrontare svariati temi, come la relazione con Livio Cori o l’amore per i suoi genitori. Tra questi non è mancata una domanda anche sul suo ex Gigi D’Alessio, che presto diventerà padre per la quinta volta, poiché la sua compagna Denise Esposito (28 anni) è incinta.

Ad introdurre l’argomento è stata Silvia Toffanin che ha posto una domanda piuttosto diretta ad Anna Tatangelo: “Ti faccio una domanda. È vero che tu hai saputo che Gigi aspettava un figlio dai giornali?”. Di ciò era emersa l’indiscrezione, ma non si aveva la conferma definitiva. A tale quesito la conduttrice di Scene Da Un Matrimonio ha risposto: “Lo abbiamo saputo dai giornali”.

Così la Toffanin ha voluto sapere come ha reagito a tale notizia. Ecco la replica di Anna Tatangelo: “Io sono una mamma no? Il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che comunque la mamma e il papà ci sono sempre e io voglio solo la sua serenità, di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui. Proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e come dicevo prima a volte fermarsi è un modo per tutelare i figli”.

A seguire Anna Tatangelo ha confermato anche che, fino a oggi, non ne aveva mai parlato. E ancora a proposito di Gigi D’Alessio ha aggiunto: “Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande”. (VIDEO CLICCANDO QUI) Così per la prima volta Anna Tatangelo ha rivelato come ha saputo che il suo ex Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta.

